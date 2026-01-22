Jair Ventura revela busca do Vitória por um centroavante

O Vitória fez bonito na estreia da equipe principal em 2026 e goleou a Juazeirense por 4 a 0, no Barradão, para vencer a primeira partida no Campeonato Baiano. Esse duelo também marcou a volta de Jair Ventura à beira do gramado nesta temporada, já que Rodrigo Chagas comandou o time alternativo nas três rodadas iniciais da competição.

Em entrevista coletiva depois da partida, o treinador analisou essa nova fase da equipe - que estreou com força máxima nesta quarta-feira - e mapeou pontos de melhora no elenco, em especial a busca por um camisa 9.

Vale lembrar que o uruguaio Renzo López, substituto natural de Renato Kayzer, sofreu uma lesão grave ao levar uma pancada nas costas durante jogo-treino do Vitória e pode ter sofrido uma fratura. Diante do longo período necessário para recuperação, a diretoria corre contra o tempo na procura por mais um centroavante.

— A gente teve uma lesão muito séria, infelizmente, em jogo-treino, a situação do Renzo, vamos ter que buscar um 9. Já conseguimos entender o que vai precisar, uma peça ou outra para reposição. Não tem previsão de volta, não foi uma lesão simples, acho que teve uma fratura, então temos que esperar um pouco, infelizmente — revelou Jair Ventura.

— A situação do 9 passa pela situação do Renzo. Fabrício fez para quebrar galho, mas não é a dele. Jogar Série A só com o Kayzer, feliz por ele fazer gols, mas a gente precisa. Ele vai cansar, vai sentir — completou.

Renzo López respira fundo no Barradão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Ideias táticas para o Vitória

Jair Ventura começou 2026 da forma que terminou 2025 nos aspectos táticos, já que manteve a formação com três zagueiros no Vitória. Mas ele não descartou a possibilidade de mudanças ao longo da temporada.

— A gente vai ter variações, não dá para jogar em um único sistema. A gente teve sucesso no ano passado, tem que dar manutenção. Contra o Juazeirense não precisava [três zagueiros], mas a gente está preparando para o ano todo. A gente deu sequência. A gente sai na frente quando a gente já tem uma ideia. Quanto mais tempo de casa mais a gente vai entendendo. [Zé] Breno foi bem nesses jogos e quem não aproveitou esses três jogos vai ter que começar do zero. Se tiver que mudar o sistema a gente vai mudar.

Antes do início do Campeonato Brasileiro, Jair Ventura vai ter mais um teste à frente do Vitória. E logo no clássico Ba-Vi. A bola rola a partir das 16h deste domingo (horário de Brasília), no Barradão, pela quinta rodada do Baianão.