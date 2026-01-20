O Vitória apresentou o quinto reforço para esta temporada. O nome da vez é o lateral-direito Nathan Mendes, de 23 anos, que pertence ao Bragantino. O defensor chega ao Vitória por empréstimo até dezembro deste ano e já se mostra pronto para estrear a partir das 19h15 desta quarta-feira (horário de Brasília), contra a Juazeirense, pela quarta rodada do Campeonato Baiano.

— Eu já vinha treinando. Se precisar, vou estar à disposição. Espero ir amanhã para o jogo, mas é o professor que vai definir isso. Mas, se precisar, vou estar apto — afirmou durante a entrevista de apresentação na tarde desta terça-feira.

Emprestado pelo Bragantino, Nathan é a segunda contratação do Vitória para a posição, já que o clube também acertou com o lateral-direito Mateusinho, ex-Cuiabá, por três temporadas.

De acordo com o novo diretor de futebol Sérgio Pepellin, Nathan tem o perfil que se encaixa com a ideia de contratações do clube.

— A gente está procurando jogadores jovens, com perfil competitivo e que queiram crescer com o clube. O Nathan tem 23 anos, de muito potencial. Tenho certeza que vai dar muita alegria e vai crescer muito no cenário nacional. Ele foi revelado pelo São Paulo e mostrou muita qualidade. Tanto que o Bragantino investiu para ter o atleta. Conseguimos o empréstimo, e esperamos que ele faça uma grande temporada — projetou o executivo.

Nathan Mendes, do Bragantino, é anunciado como novo reforço do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Características do novo reforço do Vitória

Além do próprio Mateusinho, Nathan chega para disputar vaga com Claudinho, Paulo Roberto e Gean na lateral direita do Vitória e promete força física e equilíbrio entre defesa e ataque para conquistar a titularidade no time de Jair Ventura.

— Eu vinha ajudando no 4-4-2, 4-3-3. Mas já fiz essa formação também. Estou preparado. Sou um jogador muito físico, e vou para frente e para trás com muita facilidade. No meu pensamento, o lateral, antes de atacar, precisa defender por mais que a equipe jogue com linha de três. Eu tenho que defender o nosso gol antes de atacar. Sou um lateral que ataca e defende muito bem. A gente sempre tem algo a melhor, e eu espero ajudar muito.

— Vai ser uma disputa sadia. Quem estiver melhor tem que jogar. O que o professor achar que tem que jogar, vai jogar. Quero estar dentro e campo, mas tem que trabalhar muito — garantiu Nathan.

