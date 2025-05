Cercado de expectativas desde o acerto com o Vitória, o centroavante Renato Kayzer parece que está cada vez mais próximo da sua estreia pelo Rubro-Negro baiano. Depois de um longo período de recuperação por conta de uma lesão no músculo posterior da coxa direita, ele treinou normalmente pela primeira vez junto com o restante do elenco.

Na manhã desta segunda-feira, o Vitória fez o último e único treino antes da partida desta terça, contra o Defensa y Justicia, e Kayzer esteve presente em toda a atividade depois de finalizar o precesso de transição. É difícil que ele seja um dos titulares contra o time argentino, mas há grande chance de figurar entre os reservas do Leão.

O jogador é esperado por torcedores e comissão técnica, que ansiavam por mais um camisa 9 no elenco após a saída de Alerrandro e as oscilações de Janderson, Carlinhos e Fabri, outros nomes que são opções para a posição.

Por outro lado, os demais lesionados seguiram tratamento na Toca do Leão. Carlos Eduardo e Zé Marcos se recuperam de lesão no músculo posterior da coxa, enquanto Willian Oliveira e Pepê estão no departamento médico por problemas no joelho e tornozelo direito, respectivamente.

Como foi o treino do Vitória?

Depois do aquecimento, os atletas que iniciaram a partida contra o Ceará foram para o recovery, enquanto os demais seguiram para a segunda parte do treino. Sob os olhares da comissão técnica, esses jogadores trabalharam cruzamentos com finalização e fizeram um treino tático com o esboço da equipe que deve enfrentar o Defensa y Justicia.

A partida contra a equipe argentina, válida pela 4ª rodada da Sul-Americana, está marcada para as 19h desta terça-feira (horário de Brasília), no Barradão.