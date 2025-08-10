Titular do Vitória, Romarinho avalia retorno contra o São Paulo: ‘Falta ritmo’
Rubro-Negro perde por 2 a 0 na estreia do atacante
Diante de nove desfalques para a partida contra o São Paulo, o técnico Fábio Carille promoveu algumas mudanças no time titular do Vitória. Talvez a principal delas tenha sido a estreia de Romarinho com a camisa vermelha e preta. Sem jogar há cinco meses, o camisa 7 foi titular na derrota por 2 a 0 no Morumbis, na noite do último sábado, e visivelmente tentava retomar o ritmo de jogo.
Em entrevista na zona mista do estádio, o jogador falou sobre o momento da carreira e fez uma autoavaliação da sua forma física.
— Fico feliz em ter voltado a jogar futebol, o que eu mais gosto de fazer. Ainda falta ritmo, creio que nas próximas partidas posso chegar perto do ideal. Depois de quatro meses sem jogar, acho que contra o São Paulo deu para desenvolver. Eu sou muito crítico, me cobro muito. Ainda falta bastante — destacou Romarinho.
A última partida do atacante foi pelo Al-Rayyan, do Catar, clube em que ele estava antes de chegar ao Vitória. Foram 90 minutos jogados na derrota por 2 a 0 para o Al-Ahli (SAU) pela Champions League da Ásia, no dia 11 de março deste ano.
No último sábado ele sustentou até os 25 minutos do segudo tempo, quando foi substituído por Fabri.
Partida do Vitória contra o São Paulo
Sem poderio ofensivo, o Vitória tentou equilibrar a partida contra o Tricolor Paulista, mas sucumbiu diante do bom momento dos donos da casa e viu Bobadilla e Sabino marcarem no Morumbis. Foi a segunda derrota de Carille no comando do Rubro-Negro, resultado que deixa a equipe com 18 pontos, na iminência de entrar na zona de rebaixamento.
A chance de recuperação do Vitória será às 18h30 do próximo sábado (horário de Brasília) contra o Juventude, no Barradão pela 20ª rodada do Brasileirão.
— [A titularidade] vai depender do Carille, tem o Erick, vão voltar outros jogadores... É um jogo que a gente não pode nem pensar em perder ou empatar. É vitória para garantir os três pontos. Estou à disposição do treinador.
— A gente começou meio apreensivo, afoito. Mas depois a gente foi se soltando, pressionamos na frente e conseguimos fazer nosso jogo, que poderíamos ter feito desde o começo. Mas agora é seguir trabalhando e só com treinos vamos voltar a ganhar jogos. Temos que ir jogo após jogo, mas acredito que vamos reverter essa situação para sair da má fase — completou Romarinho.
