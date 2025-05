O torcedor do Vitória lamentou mais um gol sofrido na noite deste sábado, em derrota por 1 a 0 para o Ceará no Presidente Vargas, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essa, inclusive, é uma cena que se repetiu em 11 dos últimos 12 compromissos do Rubro-Negro nesta temporada, a única exceção foi a partida contra o Defensa y Justicia, fora de casa, pela Sul-Americana.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Thiago Carpini em Vitória x Cerro Largo (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Um dado que chama a atenção é que o Vitória sofreu gols em todos os jogos do Brasileirão, não à toa a equipe estaciona nos seis pontos e vai fechar a rodada na zona de rebaixamento.

Todos os gols sofridos pelo Vitória nos últimos 12 jogos:

Vitória 1 x 1 Bahia - final do Campeonato Baiano;

Moto Club 1 x 1 Vitória - 7ª rodada da Copa do Nordeste;

Juventude 2 x 0 Vitória - 1ª rodada do Brasileirão;

Vitória 1 x 1 Universidad Católica - 1ª rodada da Sul-Americana;

Vitória 1 x 2 Flamengo - 2ª rodada do Brasileirão;

Atlético-MG 2 x 2 Vitória - 3ª rodada do Brasileirão;

Vitória 2 x 1 Fortaleza - 4ª rodada do Brasileirão;

Fluminense 1 x 1 Vitória - 5ª rodada do Brasileirão;

Vitória 0 x 1 Cerro Largo - 3ª rodada da Sul-Americana;

Vitória 1 x 1 Grêmio - 6ª rodada do Brasileirão;

Ceará 1 x 0 Vitória - 7ª rodada do Brasileirão.

Próximos compromissos do Vitória

Sem muito tempo para lamentar, o Vitória já volta as atenções para a partida contra o Defensa y Justicia, pela 4ª rodada da Sul-Americana, marcada para as 19h desta terça-feira (horário de Brasília), no Barradão. O Rubro-Negro guarda boas lembranças do adversário argentino, já que foi a única das 12 partidas em que saiu ileso no empate por 0 a 0 em Buenos Aires.

continua após a publicidade

Já no próximo sábado, ainda em Salvador, o Leão recebe o Vasco em busca da recuperação no Brasileirão, às 18h30 (de Brasília), pela oitava rodada.