No dia em que completou um mês à frente do Vitória, Carille amargou sua segunda derrota à frente do time e viu a sequência de cinco jogos de invencibilidade rapidamente se transformar em quatro jogos sem ganhar depois do revés contra o São Paulo por 2 a 0 no Morumbis, na noite deste sábado, pela 19ª rodada do Brasileirão. O resultado deixa o Rubro-Negro na iminência de entrar na zona de rebaixamento.

Em entrevista coletiva depois da partida, Carille mostrou confiança no elenco do Vitória e prometeu um segundo turno diferente.

— Estamos passando por uma reestruturação. Na 19ª rodada, tivemos a estreia de três jogadores: Ramon, Romário e Aitor. Acredito muito neste grupo e confio que o segundo turno será diferente, começando pelo próximo jogo, em casa, contra o Juventude. Entendemos que eles estejam chateados, nós também estamos. Mas ninguém vai jogar a toalha, ninguém pode jogar a toalha. Contamos muito com o apoio do torcedor para virar essa situação na competição — avisou.

Desfalques do Vitória pesaram

Um dos fatores que dificultaram a vida de Fábio Carille foi a grande quantidade de desfalques para a partida contra o São Paulo. Foram nove ao todo. Além de Erick, emprestado ao Vitória pelo Tricolor paulista, e Pepê, punido pelo STJD, Rúben Ismael, Baralhas, Matheuzinho, Willian Oliveira, Jamerson, Raúl Cáceres e Claudinho ficaram no departamento médico.

No decorrer do jogo, ficou claro que alguns atletas vindos do banco estavam sem ritmo e não corresponderam em campo.

— Ficaram dois laterais e alguns jogadores de meio-campo recuperando-se: Baralhas e Pepê achávamos que poderia vir para o jogo. Quando todos estiverem à disposição, teremos opções em todos os setores. Claro, se o mercado oferecer algo que acrescente, vamos conversar com a diretoria. Mas, para este jogo específico, as ausências pesaram: perdemos Ismael no último treino, Baralhas, Claudinho, Raul e Pepê, por questões físicas ou estratégicas.

— Sim, até na montagem inicial tivemos dificuldade. Claudinho, por exemplo, jogou o segundo tempo [contra o Palmeiras] com pancada no tornozelo, medicado para voltar. Muitos jogadores, em sua situação, pediriam para sair, mas ele ficou até o fim. As ausências influenciaram na formação e nas trocas, pelas características dos atletas disponíveis — admitiu.

Com 18 pontos, o Vitória tem semana livre para treinamentos de olho na partida contra o Juventude, marcada para as 18h30 do próximo sábado (horário de Brasília), no Barradão, pela 20ª rodada do Brasileirão.