Agenda L!: curtinhas do Vitória do dia 10/8/2025
Rubro-Negro volta para Salvador neste domingo
Depois de fechar o primeiro turno contra o São Paulo no último sábado, o Vitória volta para Salvador neste domingo e não tem atividades previstas.
Agenda do Vitória
O Rubro-Negro agora tem mais uma semana cheia de treinamentos antes de enfrentar o Juventude pela 20ª rodada, no Barradão, em partida marcada para as 18h30 do próximo sábado (horário de Brasília).
+ Derrota para o São Paulo é um bom retrato do primeiro mês de Carille no Vitória
DM cheio
Durante a semana, o Vitória tem a missão de recuperar boa parte do elenco já de olho na partida contra o Juventude. Rúben Ismael, Baralhas, Matheuzinho, Claudinho, Raúl Cáceres, Jamerson e Willian Oliveira se recuperam de problemas físicos e se quer foram relacionados contra o São Paulo.
Sub-20
Sem compromissos neste domingo, o sub-20 do Vitória agora mira a partida contra o Sport, marcada para as 16h desta quinta-feira (horário de Brasília), no Barradão, pela segunda rodada da Copa do Nordeste da categoria. Na estreia, o Leão empatou por 2 a 2 com o Cruzeiro de Itaporanga (PB).
Próximos jogos na agenda do Vitória
- Vitória x Juventude (18h30 do dia 16/08) - 20ª rodada do Brasileirão;
- Flamengo x Vitória (21h do dia 25/08) - 21ª rodada do Brasileirão;
- Vitória x Atlético-MG (18h30 do dia 31/08) - 22ª rodada do Brasileirão;
- Fortaleza x Vitória (data e horário a definir) - 23ª rodada do Brasileirão;
- Vitória x Fluminense (data e horário a definir) - 24ª rodada do Brasileirão.
