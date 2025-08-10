Depois de fechar o primeiro turno contra o São Paulo no último sábado, o Vitória volta para Salvador neste domingo e não tem atividades previstas.

Agenda do Vitória

O Rubro-Negro agora tem mais uma semana cheia de treinamentos antes de enfrentar o Juventude pela 20ª rodada, no Barradão, em partida marcada para as 18h30 do próximo sábado (horário de Brasília).

DM cheio

Durante a semana, o Vitória tem a missão de recuperar boa parte do elenco já de olho na partida contra o Juventude. Rúben Ismael, Baralhas, Matheuzinho, Claudinho, Raúl Cáceres, Jamerson e Willian Oliveira se recuperam de problemas físicos e se quer foram relacionados contra o São Paulo.

Rúben Ismael testa resistência em treino do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Sub-20

Sem compromissos neste domingo, o sub-20 do Vitória agora mira a partida contra o Sport, marcada para as 16h desta quinta-feira (horário de Brasília), no Barradão, pela segunda rodada da Copa do Nordeste da categoria. Na estreia, o Leão empatou por 2 a 2 com o Cruzeiro de Itaporanga (PB).

Próximos jogos na agenda do Vitória

Vitória x Juventude (18h30 do dia 16/08) - 20ª rodada do Brasileirão;

(18h30 do dia 16/08) - 20ª rodada do Brasileirão; Flamengo x Vitória (21h do dia 25/08) - 21ª rodada do Brasileirão;

(21h do dia 25/08) - 21ª rodada do Brasileirão; Vitória x Atlético-MG (18h30 do dia 31/08) - 22ª rodada do Brasileirão;

(18h30 do dia 31/08) - 22ª rodada do Brasileirão; Fortaleza x Vitória (data e horário a definir) - 23ª rodada do Brasileirão;

(data e horário a definir) - 23ª rodada do Brasileirão; Vitória x Fluminense (data e horário a definir) - 24ª rodada do Brasileirão.

