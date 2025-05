O Vitória segue em uma maré negativa nesta temporada e chegou ao quarto jogo seguido sem vencer ao ser derrotado pelo Ceará por 1 a 0, na noite deste sábado (3), pela 7ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro foi bem no primeiro tempo, mas oscilou na etapa final e não conseguiu segurar o Vozão no estádio Presidente Vargas. O resultado faz a equipe terminar esta rodada na zona de rebaixamento, estacionada nos seis pontos.

Thiago Carpini em entrevista coletiva (Foto: Reprodução / TV Vitória)

Em entrevista coletiva após o confronto contra o Ceará, o técnico Thiago Carpini chamou a atenção para essa queda de rendimento do Vitória de um tempo para o outro e atribuiu o momento ruim ao erro nos detalhes.

- Esse é o ponto que precisamos entender. Fizemos um primeiro tempo equilibrado, coeso, com boas ações. Trabalhamos nossa saída de bola de forma diferente, segurando mais o Claudinho, empurrando o Ronald para a última linha, com liberdade no lado oposto. Funcionou bem. De repente, voltamos desorganizados no segundo tempo. No futebol, os pequenos detalhes fazem diferença. Um passe errado, uma decisão mal tomada... você começa a trazer o adversário para o seu campo. A bola vai passando, a torcida vem junto, e o gol acaba sendo inevitável. Faltou eficiência - avaliou o treinador.

Os detalhes têm feito a diferença contra o Vitória nesse momento ruim que estamos atravessando. Assim como, em momentos melhores, o detalhe foi a nosso favor. Sabemos que temos que seguir trabalhando, assumir as responsabilidades, os erros e as evoluções que precisamos fazer — e de forma rápida". Thiago Carpini

Mudanças na escalação do Vitória

Carlinhos em ação contra o Ceará (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Para esta partida contra o Ceará, Carpini entrou com quatro mudanças na equipe titular do Vitória em relação ao jogo contra o Grêmio. Neris e Ricardo Ryller entraram nas vagas de Zé Marcos e Pepê, respectivamente, que estavam lesionados, enquanto Lucas Braga e Carlinhos ganharam oportunidades no ataque.

O treinador explicou as alterações e justificou as escolhas como uma forma de explorar as dificuldades defensivas do Ceará.

- Observamos a dificuldade defensiva do Ceará na bola aérea. A nossa opção foi colocar uma equipe mais alta e fisicamente mais forte, para sustentar melhor o jogo. E, à medida que o jogo se desenvolvesse, daríamos mais leveza, profundidade e ataque ao espaço no segundo tempo. Claro que o gol mudou a estratégia. Sofremos um gol cedo e voltamos para o segundo tempo abaixo do que fizemos no primeiro — que, no meu ver, foi equilibrado.

- Suportamos bem no primeiro tempo, assim como nas bolas paradas. Sabíamos do Pedro e do Marlon, que fez o gol. Conhecemos bem esses atletas e tentamos nos precaver, mas infelizmente não funcionou. No segundo tempo, arriscamos mais e terminamos o jogo quase sem jogadores de contenção - completou.

O Vitória tem a chance de se recuperar às 19h desta terça-feira (horário de Brasília), quando enfrenta o Defensa y Justicia, pela 4ª rodada da Sul-Americana, no Barradão.