Vitória

Vitória tem oito jogadores no departamento médico; veja lista

Rubro-Negro tenta recuperar peças antes da partida contra o Juventude

Claudinho faz atividade regenerativa pelo Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
Claudinho faz atividade regenerativa pelo Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
Rafael Santos do Carmo
Salvador (BA)
Dia 11/08/2025
15:55
Atualizado há 2 minutos
  • Mais Notícias

Além de tentar arrumar a casa para fazer um segundo turno melhor no Brasileirão, o Vitória tem a importante missão de recuperar os atletas que estão no departamento médico durante esta semana livre, que antecede a partida contra o Juventude, pela 20ª rodada. Ao todo, são oito jogadores com problemas físicos, entre zagueiros, laterais e meias.

Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Veja a lista com todos os jogadores do Vitória no DM:

  • Matheuzinho - lesão no pé esquerdo;
  • Claudinho - edema ósseo no pé direito;
  • Raúl Cáceres - estiramento muscular na posterior da coxa direita;
  • Baralhas - sobrecarga no adutor esquerdo e no púbis;
  • Jamerson - fratura do tornozelo direito;
  • Kauan - fratura do tornozelo esquerdo;
  • Rúben Ismael - trauma no joelho esquerdo;
  • Willian Oliveira - condropatia patelofemoral do joelho esquerdo.
Matheuzinho faz exercícios na academia (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
Matheuzinho é um dos atletas no departamento médico do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

A situação se agravou antes da partida contra o São Paulo, quando Carille recebeu de surpresa a notícia que, além dos cinco atletas que já apresentavam problemas, Baralhas, Rúben Ismael e Willian Oliveira também não seriam liberados pelo departamento médico.

— A gente tem que ser realista e sincero. Até na montagem do time hoje [sábado] a gente teve dificuldade. Contra o Palmeiras o Claudinho fez muito esforço para ficar até o fim, foi muito homem. A gente teve dificuldade por conta dos desfalques, depois com as trocas também, por causa da característica dos atletas — admitiu Carille depois do jogo contra o São Paulo.

Vitória tem confronto direto pela frente

A corrida agora é contra o tempo para tentar recuperar o máximo de atletas possível já de olho no confronto direto contra o Juventude, marcado para as 18h30 do próximo sábado (horário de Brasília), no Barradão.

O Vitória perdeu para os gaúchos no primeiro turno por 2 a 0 e precisa vencer para ganhar respiro na luta contra o rebaixamento. A equipe treinada por Fábio Carille está na 16ª posição, com 18 pontos e jogos a mais em relação aos adversários que vêm atrás, inclusive o Juventude, que entra em campo na noite desta segunda contra o Corinthians, pela 19ª rodada.

+ Derrota para o São Paulo é um bom retrato do primeiro mês de Carille no Vitória

circulo com pontos dentroTudo sobre

