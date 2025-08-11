Vitória tem oito jogadores no departamento médico; veja lista
Rubro-Negro tenta recuperar peças antes da partida contra o Juventude
Além de tentar arrumar a casa para fazer um segundo turno melhor no Brasileirão, o Vitória tem a importante missão de recuperar os atletas que estão no departamento médico durante esta semana livre, que antecede a partida contra o Juventude, pela 20ª rodada. Ao todo, são oito jogadores com problemas físicos, entre zagueiros, laterais e meias.
Veja a lista com todos os jogadores do Vitória no DM:
- Matheuzinho - lesão no pé esquerdo;
- Claudinho - edema ósseo no pé direito;
- Raúl Cáceres - estiramento muscular na posterior da coxa direita;
- Baralhas - sobrecarga no adutor esquerdo e no púbis;
- Jamerson - fratura do tornozelo direito;
- Kauan - fratura do tornozelo esquerdo;
- Rúben Ismael - trauma no joelho esquerdo;
- Willian Oliveira - condropatia patelofemoral do joelho esquerdo.
A situação se agravou antes da partida contra o São Paulo, quando Carille recebeu de surpresa a notícia que, além dos cinco atletas que já apresentavam problemas, Baralhas, Rúben Ismael e Willian Oliveira também não seriam liberados pelo departamento médico.
— A gente tem que ser realista e sincero. Até na montagem do time hoje [sábado] a gente teve dificuldade. Contra o Palmeiras o Claudinho fez muito esforço para ficar até o fim, foi muito homem. A gente teve dificuldade por conta dos desfalques, depois com as trocas também, por causa da característica dos atletas — admitiu Carille depois do jogo contra o São Paulo.
Vitória tem confronto direto pela frente
A corrida agora é contra o tempo para tentar recuperar o máximo de atletas possível já de olho no confronto direto contra o Juventude, marcado para as 18h30 do próximo sábado (horário de Brasília), no Barradão.
O Vitória perdeu para os gaúchos no primeiro turno por 2 a 0 e precisa vencer para ganhar respiro na luta contra o rebaixamento. A equipe treinada por Fábio Carille está na 16ª posição, com 18 pontos e jogos a mais em relação aos adversários que vêm atrás, inclusive o Juventude, que entra em campo na noite desta segunda contra o Corinthians, pela 19ª rodada.
