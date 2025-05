Ceará aproveita bola parada e supera o Vitória no Brasileirão

O Ceará derrotou o Vitória por 1 a 0 neste sábado (3), no Estádio Presidente Vargas, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Em partida movimentada, o Alvinegro subiu de produção na etapa final e conseguiu marcar com o zagueiro Marllon, que aproveitou a liberdade em cobrança de escanteio.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Após o resultado, o Ceará foi a 11 pontos e ocupa a 5ª colocação na tabela do campeonato. Enquanto isso, o Vitória estacionou em seis pontos e está na 17ª posição, abrindo a zona de rebaixamento.

Ceará e Vitória fazem jogo movimentado

O duelo entre nordestinos, no Estádio Presidente Vargas, começou movimentado. O Vitória criou boa chance após cruzamento pela direita, que encontrou Carlinhos, mas o atacante mandou para fora. O Ceará respondeu com Lucas Mugni, que cobrou falta acima do gol.

continua após a publicidade

A partida seguiu com equilíbrio e muitas disputas. O Rubro-Negro teve oportunidade ao aproveitar um erro na saída de bola dos mandantes. Matheuzinho interceptou passe e avançou, mas o meio-campista finalizou sem dificuldades para o goleiro Fernando Miguel.

Na sequência, o Alvinegro criou ataques em cabeceio sem perigo de Pedro Raul e em um chute de fora da área de Galeano, que desviou em Pedro Henrique e quase foi parar no fundo das redes.

continua após a publicidade

Partida entre Ceará e Vitória, pelo Brasileirão 2025 (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

Na volta para o 2º tempo, o Ceará aumentou o ritmo e pressionou mais o adversário. O clube teve oportunidades com Matheus Bahia e Pedro Henrique - este último foi travado pela defesa e depois acertou o travessão em cobrança de falta.

Em nova bola parada, o time de Léo Condé abriu o placar. Lucas Mugni cobrou escanteio e o zagueiro Marllon apareceu sozinho para balançar as redes. Com a derrota parcial, Thiago Carpini fez alterações para tentar o empate.

Aproveitando os espaços, o Vovô chegou ao ataque em chutes de Rômulo e Pedro Henrique, mas Lucas Arcanjo defendeu os dois. Depois, Lelê recebeu na frente do arqueiro e mandou para fora. Apesar das tentativas baianas nos minutos finais, os mandantes asseguraram o triunfo por 1 a 0.

➡️ Confira a tabela do Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA

CEARÁ 1 X 0 VITÓRIA

CAMPEONATO BRASILEIRO - 7ª RODADA

🗓️ Data e horário: sábado, 03/05/2025 - 18h30

📍 Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

🥅 Gols: Marllon aos 10 min do 2ºT (CEA)

🟨 Cartões amarelos: Lucas Braga, Matheuzinho, Claudinho (VIT)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

🚩 Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)

🏁 VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

CEARÁ (Técnico: Léo Condé)

Fernando Miguel; Fabiano Souza (Rafael Ramos), Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni (Rômulo); Galeano (Bruno Tubarão), Pedro Raul (Lelê) e Pedro Henrique (Nicolas).

VITÓRIA (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Néris (Edu) e Jamerson; Ricardo Ryller (Wellington Rato), Ronald e Matheuzinho (Fabrício Santos); Lucas Braga (Erick), Carlinhos (Léo Pereira) e Janderson.