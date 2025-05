O Vitória perdeu mais uma pelo Brasileirão na noite deste sábado, quando foi superado pelo Ceará por 1 a 0, no estádio Presidente Vargas, pela sétima rodada do Brasileirão. O resultado faz o Rubro-Negro fechar a rodada na zona de rebaixamento, com seis pontos.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Em entrevista ao canal Premiere após a partida, o volante Ronald, que foi titular pelo terceiro jogo seguido, apontou as falhas do Vitória na partida.

- A derrota pesa muito para gente, tivemos a semana aberta para treinar, mas não fomos eficazes mais uma vez na finalização. Tomamos o gol em bola parada, jogada que a gente tinha trabalhado. Agora é trabalhar mais para sair dessa situação.

continua após a publicidade

Ronald antes de jogo pelo Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

A bola parada, inclusive, continua como um dos principais problemas do Vitória na temporada, que poderiam ser amenizados caso o time fosse mais eficaz lá na frente. Contra o Ceará, por exemplo, o Leão teve chances no primeiro tempo, mas não acertou o pé e foi punido na etapa final.

+ Vitória é vazado em 11 dos últimos 12 jogos e se complica no Brasileirão

Ronald titular mais uma vez

O volante Ronald apareceu pela terceira vez seguida como titular na equipe de Thiago Carpini, em todas elas jogando os 90 minutos, e começa a ganhar espaço no meio-campo. Até aqui, ele tem 21 jogos na temporada, 1419 minutos em campo e nenhuma participação direta em gol.

continua após a publicidade

A próxima oportunidade para o volante entrar em campo será às 19h desta terça-feira (horário de Brasília), quando o Vitória recebe o Defensa y Justicia no Barradão, pela 4ª rodada da Copa Sul-Americana.

+ CBF divulga tabela dos jogos que restam na fase de grupos da Copa do Nordeste