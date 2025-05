O Vitória tinha tudo para sair da Arena Fonte Nova com os três pontos no clássico Ba-Vi, mas não conseguiu aproveitar a superioridade numérica em campo desde os quatro minutos do primeiro tempo e perdeu para o Bahia por 2 a 1 na tarde deste domingo, pela 9ª rodada do Brasileirão. O resultado deixa o Rubro-Negro na 16ª posição, com nove pontos.

Thiago Carpini em Ba-Vi na Arena Fonte Nova (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Em entrevista coletiva após o confronto, Thiago Carpini criticou as várias chances perdidas pela equipe, principalmente no segundo tempo, e a falha defensiva que originou o segundo gol do Bahia, marcado por Michel Araújo.

- Um primeiro tempo onde não soubemos aproveitar a superioridade e ainda sofremos um gol. São falhas coletivas e individuais. Nada funcionou no primeiro tempo. No segundo tempo fomos bem diferentes, tivemos imposição, aproveitamos a superioridade numérica. Tivemos diversas chances, bola na trave. E aí vem um gol de bate e rebate. Tivemos quatro ou cinco oportunidades para tirar a bola dali - avaliou o treinador.

Carpini destacou a falta de efetividade do Vitória, que perdeu gol na pequena área, mandou bola na trave e poderia ter saído do Ba-Vi com um placar melhor caso aproveitasse as chances.

- Nunca falei de incompetência dos jogadores. Disse que no jogo fomos incompetentes por não vencer. Não tem nada de jogador incompetente. No terço final a gente entra muito, a assistência acontece. O que falta é colocar a bola para dentro.

Carpini demorou para mexer?

Thiago Carpini antes de jogo pelo Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Depois da expulsão de Jean Lucas aos quatro minutos do primeiro tempo, Carpini manteve o mesmo time do Vitória até os 32 minutos de jogo, quando a equipe já tinha sofrido o primeiro gol, marcado por Erick Pulga aos 22, e não mostrava nenhuma imposição diante de um adversário desfalcado em campo.

Segundo o treinador, esses 28 minutos foram necessários para pensar na melhor escolha e observar a resposta do time, que não foi positiva. Ele, então, tirou Baralhas e colocou Erick em campo para dar mais profundidade ao ataque.

- Da expulsão para o gol foram poucos minutos. Não dá para pensar em coisas tão rápidas. São duas ideias, a gente pode esperar para ver qual vai ser a resposta do time com um jogador a mais. Como a resposta não aconteceu, fizemos a mudança. Mas primeiro eu preciso ver o que vai acontecer - completou.

O Vitória agora tem uma semana de trabalho pela frente antes de enfrentar o Santos em partida marcada para as 18h30 do próximo domingo (horário de Brasília), no Barradão, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.