O Vitória começou mais um dia de trabalho com uma má notícia na última quinta-feira (5). O atacante Gustavo Mosquito sentiu o adutor da coxa e não participou dos treinamentos na Toca do Leão. Com ele, o Rubro-Negro agora tem cinco jogadores no departamento médico.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Mosquito, inclusive, era um dos poucos atletas que não tinham apresentado problemas físicos graves nesta temporada. Mas essa lesão pode ter uma explicação, já que ele foi o atleta, ao lado de Janderson, que mais somou partidas pelo Vitória neste ano, com 34 no total. São 1687 minutos em campo, com quatro gols e seis assistências.

Gustavo Mosquito, porém, ainda não conseguiu assumir a titularidade no ataque de Thiago Carpini e, apesar de ter participado de todos os últimos sete jogos, só entrou no onze inicial em dois deles.

continua após a publicidade

Outros que seguem em recuperação de lesão são Osvaldo, Fabri, Ricardo Ryller e Raúl Cáceres. Confira abaixo o detalhamento da situação de cada um:

Fabri - tratamento de lesão muscular;

Raúl Cáceres - transição após lesão na coxa;

Ricardo Ryller - fez atividades orientadas;

Osvaldo - transição.

continua após a publicidade

Jogadores do Vitória no Barradão; Gustavo Mosquito é dúvida (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Como foi o treino do Vitória?

Depois de ativação na academia e aquecimentos, o técnico Thiago Carpini comandou, na última quinta-feira, um treino técnico e tático no Barradão, sem a presença de Gustavo Mosquito no ataque do Vitória.

O Rubro-Negro volta a treinar na tarde desta sexta-feira, em preparação para enfrentar o vice-líder Cruzeiro. A partida da 12ª rodada está marcada para as 19h da próxima quinta-feira (12), no Barradão.

Notícias do Leão em alta ⬆️

O Vitória anunciou nesta quarta-feira a rescisão amigável com o atacante Carlos Eduardo. Como apurado pelo Lance!, nos próximos dias deve ser a vez de Pepê, enquanto Janderson negocia transferência para fora do país. Por outro lado, o volante Léo Naldi, que estava emprestado ao Atlético-GO, voltou à Toca do Leão e teve contrato estendido até 2027.