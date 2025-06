Em meio à reformulação do elenco de olho no Campeonato Brasileiro, um velho conhecido retornou ao Vitória. Trata-se do volante Léo Naldi, que defendeu o Rubro-Negro no ano passado e estava emprestado para o Atlético-GO. O contrato do atleta, que acabava em 2026, foi renovado até 2027.

Léo Naldi entrou em campo 12 vezes com a camisa do Atlético-GO nesta temporada, em partidas do Campeonato Goiano, Série B e Copa do Brasil. Ele foi titular em apenas três desses duelos, um pelo estadual e dois pela Segundona. O volante foi expulso uma vez, em jogo contra o Cuiabá pela quarta rodada da Série B, e não participou de gols.

Vale lembrar que Léo Naldi chegou a entrar em campo duas vezes com a camisa do Vitória ainda neste ano pelo Campeonato Baiano, no empate contra o Barcelona de Ilhéus e na vitória diante da Juazeirense. Em ambas ele foi titular.

Léo Naldi pelo Vitória em 2024

Velho conhecido de Thiago Carpini, Léo Naldi atuou 26 vezes pelo Vitória no ano passado e ajudou a equipe na luta contra o rebaixamento. Comprado por cerca de R$ 3 milhões, ele chegou a ter uma sequência de sete jogos seguidos como titular no início do trabalho do treinador, mas terminou a Série A com status de reserva.

O volante tem passagens pelas categorias de base do Taubaté e da Ponte Preta, onde se profissionalizou e jogou até ser transferido para o Vitória.

