O Vitória segue os trabalhos nesta quarta-feira antes da partida contra o Palmeiras, às 19h30 deste domingo (horário de Brasília), no Barradão, pela 18ª rodada do Brasileirão.

Agenda do Vitória

O elenco do Rubro-Negro se reapresenta às 8h30 desta quarta (horário de Brasília) e segue nessa rotina até sexta-feira. A exceção será no sábado, quando o time treina pela tarde e já se concentra para a partida.

Este dia na história

No dia 30 de julho de 2023, o Vitória enfrentava a Ponte Preta no primeiro jogo do returno da Série B. Depois de sair perdendo por 2 a 0 no Moisés Lucarelli, o Rubro-Negro reagiu com gols de Léo Gamalho e Iury Castilho e mostrou superação para empatar por 2 a 2, manter a sequência invicta e alimentar o espírito de persistência que guiou o time rumo ao título.

Iury Castilho comemora gol do Vitória contra a Ponte Preta (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Ingressos Vitória x Palmeiras

O check-in fica disponível, nesta quarta-feira, para os sócios-torcedores que tem planos com prioridade 2 (Sou um Nome na História e Sou Vermelho e Preto), mas as vendas gerais só abrem na quinta-feira, de forma on-line. A compra nos pontos de venda só pode ser feita a partir desta sexta.

Próximos jogos na agenda do Vitória

Vitória x Palmeiras (20h30 do dia 03/08) - 18ª rodada do Brasileirão;

(20h30 do dia 03/08) - 18ª rodada do Brasileirão; São Paulo x Vitória (18h30 do dia 09/08) - 19ª rodada do Brasileirão;

(18h30 do dia 09/08) - 19ª rodada do Brasileirão; Vitória x Juventude (18h30 do dia 16/08) - 20ª rodada do Brasileirão;

(18h30 do dia 16/08) - 20ª rodada do Brasileirão; Flamengo x Vitória (21h do dia 25/08) - 21ª rodada do Brasileirão;

(21h do dia 25/08) - 21ª rodada do Brasileirão; Vitória x Atlético-MG (18h30 do dia 31/08) - 22ª rodada do Brasileirão.

