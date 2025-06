Willian Oliveira volta a treinar pelo Vitória; veja boletim do DM

Depois de dois dias de folga, o Vitória voltou a treinar na tarde desta quarta-feira (4) na Toca do Leão, já de olho na partida contra o Cruzeiro, na próxima quinta, pela 12ª rodada do Brasileirão. Além das chegadas e saídas do clube, o que preocupa é a quantidade de atletas machucados no vaivém do departamento médico.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

A notícia positiva foi o retorno de Willian Oliveira aos treinos do Vitória. Recuperado de lesão no joelho esquerdo que o tirou dos gramados há quase dois meses, o volante deve estar à disposição contra a Raposa. A última partida dele foi no dia 13 de abril, no empate contra o Atlético-MG, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Por outro lado, Neris e Fabri seguem o tratamento de lesão na coxa direita, enquanto Raúl Cáceres (lesão na coxa) e Ryller deram a voltas no campo. Já Osvaldo começou a última etapa da transição e deve voltar em breve.

continua após a publicidade

Ricardo Ryller corre ao redor do campo na Toca do Leão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Como foi o treino do Vitória?

O técnico Thiago Carpini comandou, na última quarta-feira, um treino de posse de bola em espaço reduzido. Em seguida, foi a vez de aplicar atividades específicas para os jogadores de cada setor.

Com Willian Oliveira e companhia, o Vitória volta a treinar na tarde desta quinta-feira, em preparação para enfrentao o vice-líder Cruzeiro. A partida da 12ª rodada está marcada para as 19h da próxima quinta-feira (12), no Barradão.

continua após a publicidade

Notícias do Leão em alta ⬆️

O Vitória anunciou nesta quarta-feira a rescisão amigável com o atacante Carlos Eduardo. Como apurado pelo Lance!, nos próximos dias deve ser a vez de Pepê, enquanto Janderson negocia transferência para fora do país. Enquanto isso, o novo diretor executivo comanda, ao lado do presidente, a reformulação no elenco de olho na volta do Mundial de Clubes.