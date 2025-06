Com o início da janela de transferências de junho, o Vitória começa a se movimentar para reformular o elenco. Além de trazer novas peças, a direção também avalia dispensas e propostas por atletas que estão no clube. A apuração do Lance! confirmou que o atacante Carlos Eduardo e o volante Pepê não ficam no Rubro-Negro baiano, enquanto os atacantes Janderson e Fabri têm propostas na mesa.

Pouco utilizado na temporada e criticado por parte da torcida do Vitória, Carlos Eduardo vai deixar o Vitória. Com status de reserva e apenas 13 jogos nesta temporada, o atacante tem como destino o Mirassol. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Pedro Sento Sé e confirmada pelo Lance!.

Carlos Eduardo em treino do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Outro que não fica no elenco é o volante Pepê. Também com poucas oportunidades - foram apenas 13 jogos desde a sua chegada - ele ficou marcado por uma expulsão infantil no Ba-Vi do Campeonato Brasileiro. O atleta foi comunicado que Carpini não conta mais com ele.

Além da dupla, o Vitória anunciou, na última terça, a saída do lateral-esquerdo Hugo, que estava emprestado pelo Botafogo.

Propostas recebidas pelo Vitória

Por outro lado, alguns jogadores podem deixar o Vitória por interesse de outros clubes, como é o caso de Janderson, artilheiro do Leão na temporada. O atacante de 26 tem oito gols marcados, mas vive má fase e não balança as redes há quase dois meses. De acordo com informações da Rádio Itatiaia confirmadas pelo Lance!, o atleta recebeu propostas da Turquia e do Japão.

Janderson recebe propostas do exterior (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Já Fabri, também atacante, teve propostas para sair, mas o Vitória recusou. O jogador passou a ser mais utilizado por Carpini como uma válvula de escape nas partidas e participou de 29 jogos da equipe nesta temporada, com quatro gols e uma assistência.

Fabri não sai do Vitória neste momento (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

O Rubro-Negro se reapresenta nesta quarta-feira e inicia a preparação para enfrentar o Cruzeiro, vice-líder do Brasileirão, em jogo marcado para as 19h da próxima quinta-feira, dia 12 (horário de Brasília), no Barradão, pela 12ª rodada. A equipe está na 16ª posição, com 10 pontos.

