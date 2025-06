O Vitória anunciou oficialmente, nesta quarta-feira, a segunda rescisão com atletas do time profissional. Agora foi a vez do atacante Carlos Eduardo, ex-Palmeiras e Athletico-PR, que não correspondeu nesta temporada e rompeu o contrato de forma amigável. O atleta de 28 anos tinha vínculo com o Rubro-Negro até o fim de 2025 e agora vai jogar no Mirassol, como apurado anteriormente pelo Lance!.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Carlos Eduardo estava no Alanyaspor, da Turquia, e chegou ao Vitória sem custos em julho do ano passado para reforçar o clube na luta contra a zona de rebaixamento. O atacante foi importante na reta final do Campeonato Brasileiro, contribuiu com duas assistências em 17 jogos mas não convenceu Carpini de que deveria ser titular do time.

Carlos Eduardo em treino do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Na atual temporada ele foi ainda mais irregular, e só apareceu como titular três vezes - em uma delas foi expulso no primeiro tempo contra o Altos - e seguiu sem balançar as redes. Seu último jogo foi o clássico Ba-Vi do Campeonato Brasileiro, quando entrou por sete minutos. Ele deixa o Vitória com 30 jogos, cinco assistências e sem marcar gols.

continua após a publicidade

Ele viveu o melhor momento da sua carreira pelo Goiás, entre 2016 e 2018, e logo chamou a atenção do Pyramids, do Egito. Mas o Palmeiras, já de olho em Carlos Eduardo, desembolsou mais de R$ 25 milhões para contratá-lo em 2019. Ele, porém, não se encontrou no Verdão e jogou as três temporadas seguintes por Athletico-PR - quando foi campeão da Sul-Americana 2021 - e Bragantino, antes de sair novamente do país em transferência para o Estoril (POR) e, em seguida, Alanyaspor.

Notícias do Vitória em alta ⬆️

Além de Carlos Eduardo, o Vitória anunciou também, na última terça-feira, a rescisão com o lateral-esquerdo Hugo. Como apurado pelo Lance!, nos próximos dias deve ser a vez de Pepê, enquanto Janderson negocia transferência para fora do país. Enquanto isso, o novo diretor executivo comanda, ao lado do presidente, a reformulação no elenco de olho na volta do Mundial de Clubes.