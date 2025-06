Vitória segue em processo de reformulação do elenco de olho no segundo semestre e rescinde com o terceiro jogador em um período de quatro dias. O nome da vez foi o atacante Bruno Xavier, que tinha contrato até o fim do ano, mas rescindiu de forma amigável. O destino do jogador deve ser o Vila Nova, clube da Série B.

O atleta de 28 anos foi apresentado no início de janeiro e recebeu oportunidades no Campeonato Baiano, na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste, mas a partir do início do Brasileirão ele não entrou mais em campo. Bruno Xavier deixa o clube com 13 jogos disputados e dois gols.

Vale lembrar que ele trabalhou com Thiago Carpini na campanha heroica do Água Santa no Paulistão 2023, quando foi vice-campeão ao perder a final para o Palmeiras. O jogador chegou a classificar a passagem pelo Vitória como a "oportunidade da vida", mas não conseguiu engrenar.

Bruno Xavier é a terceira dispensa do Vitória em quatro dias (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Outras dispensas do Vitória

Além de Bruno Xavier, o atacante Carlos Eduardo e o lateral Hugo também rescindiram com o clube nos últimos dias. A expectativa é que o volante Pepê também seja dispensado, como foi apurado pelo Lance!.

Sob o comando do novo diretor de futebol Gustavo Vieira, o Vitória reformula o elenco de olho em uma retomada no Campeonato Brasileiro a partir da volta da parada para o Mundial de Clubes. A promessa da diretoria é a saída de uma quantidade significativa de jogadores e a reposição por novos contratados, que devem ser apresentados no final de junho.

Depois de dispensar Carlos Eduardo, Hugo e Bruno Xavier, o Vitória anunciou a volta do volante Léo Naldi em meio à reformulação. Enquanto isso, Osvaldo, Fabri e Raúl Cáceres seguem em recuperação de lesão pelo Vitória.