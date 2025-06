Ricardo Ryller e Gustavo Mosquito voltam a treinar pelo Vitória

Recuperados de lesão, o volante Ricardo Ryller e o atacante Gustavo Mosquito voltaram a participar do treino do Vitória sem restrições na tarde desta sexta-feira. A equipe se prepara para enfrentar o Cruzeiro, às 19h da próxima quinta-feira (horário de Brasília) no Barradão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mosquito se recuperou de dores no adutor da coxa, enquanto Ricardo Ryller também voltou depois de tratar problemas físicos. Vale destacar que o atacante rubro-negro é o atleta com mais jogos na temporada ao lado de Janderson, com 34 atuações (1687 minutos). Ambos são considerados reservas no time de Thiago Carpini, mas são frequentemente acionados pelo treinador, principalmente no decorrer dos jogos.

Por outro lado, Osvaldo e Raúl Cáceres seguem em transição, enquanto Neris e Fabri fazem tratamento na fisioterapia.

Como foi o treino do Vitória?

Thiago Carpini comanda treino no Barradão com a presença de Mosquito e Ryller, que se recuperaram de lesão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Depois de um aquecimento em campo, o Thiago Carpini comandou um treino técnico dividido em duas etapas: o primeiro voltado para ajustar a linha de passe e a marcação em espaço reduzido, enquanto a segunda foi de jogadas em transição e movimentações usando todo o campo.

O elenco Vitória volta a treinar na manhã deste sábado, na Toca do Leão, e vai ter uma folga neste domingo antes de abrir a semana do último jogo do Campeonato Brasileiro até a volta da parada para o Mundial de Clubes.

