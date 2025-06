O Vitória está pronto para a última partida do Brasileirão antes da parada para o Mundial de Clubes da Fifa. A equipe comandada por Thiago Carpini encerrou a preparação na tarde da última quarta-feira para enfrentar o Cruzeiro, em duelo marcado para as 19h desta quinta (horário de Brasília), no Barradão, pela 12ª rodada do Brasileirão.

O Vitória vai ter mudanças no time titular devido ao alto número desfalques. Ricardo Ryller, Lucas Halter e Janderson levaram o terceiro cartão amarelo contra o Corinthians e não estão à disposição. Dos três, apenas Halter é titular absoluto e deve deixar a vaga na defesa, ao lado de Zé Marcos, com Edu.

Já o atacante Janderson chegou a ser titular contra o Corinthians jogando mais aberto pelos lados, mas foi substituído na segunda etapa. Quem deve preencher o espaço deixado por ele no time é Osvaldo, Erick ou Gustavo Mosquito.

Ricardo Ryller, por sua vez, se recuperou de problema físico nesta semana, mas só voltará a atuar depois da parada para o Mundial de Clubes. Uma nova opção para a posição de volante é Willian Oliveira, que está recuperado de lesão no joelho.

O trio Jamerson, Baralhas e Claudinho é considerado titular na provável escalação do Vitória contra o Cruzeiro (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Além dos suspensos, o Vitória ainda não deve ter Neris e Fabri à disposição contra o Cruzeiro, uma vez que a dupla ainda faz trabalhos específicos na fisioterapia em recuperação de problemas físicos. Já Raúl Cáceres, em transição, é dúvida.

Por fim, a equipe tem o retorno importante do meia Matheuzinho, que cumpriu suspensão contra o Corinthians e volta a ficar disponível.

Último treino e time provável do Vitória

Neste último treino, Carpini aplicou uma atividade técnica e tática para aprimorar ações ofensivas e finalizações. Por fim, foram trabalhadas jogadas de bola parada defensiva e ofensiva.

Diante disso, a provável escalação do Vitória para enfrentar o Cruzeiro é a seguinte: Lucas Arcanjo; Claudinho, Edu, Zé Marcos e Jamerson; Baralhas, Ronald e Matheuzinho; Lucas Braga, Osvaldo (Gustavo Mosquito) e Kayzer.

