Um dos grandes personagens do confronto entre Vitória e Cruzeiro, marcado para as 19h desta quinta-feira (horário de Brasília), será Gabigol. Mesmo com status de reserva no time de Leonardo Jardim, o atacante é uma das estrelas da Raposa e vai reencontrar o Rubro-Negro com boas lembranças na bagagem, já que em sua partida de despedida do Flamengo, justamente contra o time baiano, ele foi homenageado como um ídolo no Maracanã e ainda marcou um dos gols do empate por 2 a 2.

Gabigol ao lado das taças em jogo de despedida do Flamengo (Foto: Andre Mourao/AGIF)

No dia 8 de dezembro de 2024, Gabigol pisou no gramado para seu último ato pelo Flamengo, clube em que ganhou status de ídolo depois de conquistar duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, duas Copas do Brasil, quatro Cariocas, entre outros títulos. Antes mesmo de a bola rolar, ele foi ovacionado, teve o nome gritado pela torcida que pedia ""Fica, Gabigol", viu bandeirões exibirem momentos marcantes da sua passagem pelo Rio de Janeiro e teve as taças que conquistou pelo clube expostas no campo.

Em campo, mais homenagens, mosaico e, claro, não podia faltar o gol, momento que se repetiu 161 vezes com a camisa vermelha e preta. Mas a bola na rede não foi suficiente para garantir o triunfo do Flamengo, já que do outro lado um Vitória aguerrido e já livre do rebaixamento não facilitou e virou o jogo para 2 a 1 em pleno Maracanã, com gols de Janderson e Alerrandro. Para a sorte do Flamengo, Ayrton Lucas marcou no fim e garantiu o empate por 2 a 2.

Gabigol saiu aos 35 minutos do segundo tempo sob aplausos de um estádio lotado e recebeu o carinho dos companheiros.

Homenagens a Gabigol em partida contra o Vitória (Foto: Andre Mourao/AGIF)

Histórico de Gabigol contra o Vitória

Além desse jogo da despedida, Gabriel guarda outras boas lembranças contra o Vitória. Ao todo foram oito confrontos, com seis triunfos, um empate e uma derrota. A única partida em que o time do atacante perdeu foi pela 35ª rodada do Brasileirão 2013, quando o Vitória aplicou 2 a 0 no Barradão e consolidou a boa campanha que rendeu a 5ª colocação naquele ano. Gabigol tinha apenas 17 anos à época e jogou por 12 minutos.

Jogos de Gabigol contra o Vitória:

Santos 2 x 0 Vitória - 16ª rodada do Brasileirão 2013;⚽

Vitória 2 x 0 Santos - 35ª rodada do Brasileirão 2013;

Santos 3 x 1 Vitória - 19ª rodada do Brasileirão 2014;

Vitória 0 x 1 Santos - 38ª rodada do Brasileirão 2014;

Santos 5 x 2 Vitória - 9ª rodada do Brasileirão 2018;⚽

Vitória 0 x 1 Santos - 28ª rodada do Brasileirão 2018;

Vitória 1 x 2 Flamengo - 19ª rodada do Brasileirão 2024;

Flamengo 2 x 2 Vitória - 38ª rodada do Brasileirão 2024.⚽

Momento pela Raposa

Gabigol pode ser utilizado pelo técnico do Cruzeiro em partida contra o Vitória (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Agora com a camisa do Cruzeiro, Gabigol não vive mais todo o esplendor da despedida do Flamengo. Ele, inclusive, chegou como uma das principais contratações do ano, mas ainda não engrenou sob o comando de Leonardo Jardim, que o utiliza como titular quase exclusivamente em jogos que têm um time mais alternativo.

Na sombra de Kaio Jorge, nome do momento no ataque cruzeirense, Gabigol vai tentar aproveitar as oportunidades para voltar ao seu auge, que rendeu tantas homenagens no Flamengo. Quem sabe, a virada de chave pode ser no Barradão.

