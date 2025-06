Ingressos Vitória x Cruzeiro: confira valores e onde comprar

As torcidas de Vitória e Cruzeiro já podem garantir o lugar no Barradão para a partida desta quinta-feira, às 19h (de Brasília), pela 12ª rodada do Brasileirão. Depois de quatro dias de vendas exclusivas para sócios, a comercialização para o público geral já começou e segue até o dia do jogo.

Os valores dos ingressos para o duelo entre Vitória e Cruzeiro variam de R$ 100 a R$ 280 (clique aqui para comprar). Vale lembrar que, mesmo com o fim da exclusividade, os sócios ainda podem fazer o check-in.

Tabela de preços dos ingressos para Vitória x Cruzeiro:

Arquibancada: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia);

R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia); Cadeira: R$ 280 (inteira) e R$ 140 (meia);

R$ 280 (inteira) e R$ 140 (meia); Visitante: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia);

R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia); Sou Sócio Sem Fronteiras: R$ 36 (arquibancada) e R$ 54 (cadeira);

R$ 36 (arquibancada) e R$ 54 (cadeira); Sou Sócio Vermelho e Preto: R$ 48 (arquibancada) e R$ 72 (cadeira);

R$ 48 (arquibancada) e R$ 72 (cadeira); Sócio Sou Um Nome Na História: R$ 24 (arquibancada) e R$ 36 (cadeira).

Desde a manhã desta terça-feira, os pontos de vendas físicos também ficaram à disposição do torcedor, que pode comprar o ingresso até as 20h do dia do jogo, conforme a disponibilidade. Veja mais detalhes abaixo:

Pontos de venda:

Shoppings: terça e quarta, das 10h às 21h; quinta, das 10h às 15h;

terça e quarta, das 10h às 21h; quinta, das 10h às 15h; Capemi: terça e quarta, das 9h às 19h; quinta, das 9h às 15h;

terça e quarta, das 9h às 19h; quinta, das 9h às 15h; Loja do Barradão: terça e quarta, das 9h às 17h;

terça e quarta, das 9h às 17h; Bilheteria do Barradão: só no dia do jogo, das 14h às 20h.

Estádio do Barradão antes da partida contra o Vasco (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Agenda do Vitória

Depois do confronto direto contra o Cruzeiro nesta quinta-feira, o Vitória entra em recesso de 13 a 26 de junho, por conta da parada obrigatória para o Mundial de Clubes. A reapresentação será no dia 27, já de olho na partida contra o Internacional, pela 13ª rodada do Brasileirão.

