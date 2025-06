Vitória tem três jogadores suspensos para enfrentar o Cruzeiro

Thiago Carpini vai precisar quebrar a cabeça para escalar o Vitória diante do Cruzeiro na partida desta quinta-feira, pela 12ª rodada do Brasileirão. Além dos lesionados, três atletas são desfalques depois de levar o terceiro cartão amarelo contra o Corinthians: Lucas Halter, Ricardo Ryller e Janderson.

O zagueiro Halter foi advertido ao cometer falta no primeiro tempo, enquanto Ricardo Ryller e Janderson foram punidos por reclamação.

Capitão e titular absoluto do time, o defensor tem 25 jogos pelo Vitória neste ano. Diante da ausência, a dupla de zaga deve ser formada por Edu e Zé Marcos, já que Neris mantém os trabalhos na fisioterapia e o jovem Kauan sofreu uma fratura no tornozelo durante o último treino.

Ricardo Ryller, por sua vez, se recuperou de problema físico nesta semana, mas só voltará a atuar depois da parada para o Mundial de Clubes. Ele deve dar lugar a Willian Oliveira, também recuperado de lesão.

Ricardo Ryller, um dos suspensos da partida contra o Cruzeiro, corre ao redor do campo na Toca do Leão, CT do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Já Janderson ganhou o status de reserva do ataque com a chegada de Kayzer, mas, ainda assim, é artilheiro do Vitória na temporada, com oito gols, e importante peça para o time de Carpini, com a possibilidade de jogar pelos lados do campo.

Além dos suspensos, o Vitória ainda não deve ter Neris e Fabri à disposição contra o Cruzeiro, uma vez que a dupla ainda faz trabalhos específicos na fisioterapia em recuperação de problemas físicos. Já Raúl Cáceres, em transição, é dúvida.

Retorno importante para o Vitória

Matheuzinho em treino do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Apesar dos desfalques, o Vitória tem o importante retorno de Matheuzinho no meio-campo, que cumpriu suspensão na última partida contra o Corinthians.

A bola rola para Vitória e Cruzeiro às 19h deste domingo (horário de Brasília), no Barradão. Este é o último jogo das equipes antes da parada para o Mundial de Clubes.

