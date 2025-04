O triunfo por 2 a 1 contra o Fortaleza na última quarta-feira foi a concretização da evolução do Vitória na temporada. Depois de um período instável de eliminação na Copa do Brasil, perda de título estadual e início ruim de Brasileirão, a equipe de Thiago Carpini começa a encontrar uma identidade e deu mostras de que pode sonhar mais alto na competição nacional.

Depois de tantas mudanças no elenco do Vitória de 2024 para cá, Carpini teve que implantar as novas ideias para os atletas e já ver os resultados do trabalho. Em entrevista coletiva após a partida contra o Fortaleza, ele destaca que os atletas começaram a se comportar como um time.

Estamos começando a virar um time. Quem entra vai bem. Esse é o Vitória. Estamos próximo das coisas começarem a acontecer. Mas ainda temos muito para melhorar e evoluir". Thiago Carpini, técnico do Vitória

O técnico citou também a importância de somar pontos no Campeonato Brasileiro, ainda mais em momentos de instabilidade e cobranças, e destacou que ainda há muito o que melhorar no Vitória.

- Minha preocupação era pontuar. A gente sempre busca representar o torcedor e sabe da insatisfação de todos, inclusive a nossa, quando isso não acontece. Queria os três pontos para não causar mais ansiedade e instabilidade. Quando o resultado não vem parece que nada mais presta, que está tudo errado, e isso gera instabilidade. Faz parte da nossa profissão, somos vidraça.

- Hoje vencemos, mas não está tudo certo. Tivemos erros, mas graças a Deus fomos eficientes e maduros para buscar a vitória. Então é valorizar os atletas, o empenho. E o resultado traz uma leveza para um ambiente que já é muito bom - completou Carpini ao avaliar o resultado do Vitória.

Virada de chave do Vitória

O Rubro-Negro não vencia na temporada há sete jogos, mas, por outra perspectiva, vinha de dois confrontos sem perder e com boas atuações. Um deles, inclusive, representou uma virada de chave para o time de olho no restante da temporada, segundo Carpini.

- Contra o Defensa y Justicia foi um jogo que pode ter sido sim um divisor de águas. Jogar na Argentina é muito difícil, muita competição. A gente sabia que dificuldade que seria, mas tivemos um controle emocional, um controle do jogo, e não sofrer gols foi muito importante. Depois enfrentar o Atlético-MG e ficar na frente duas vezes, assimilar os golpes, valorizar o ponto conquistado, tudo isso mostra maturidade coletiva.

O Vitória vai confirmar essa virada de chave às 18h30 deste domingo (horário de Brasília), quando enfrenta o Fluminense, no Maracanã, pela quinta rodada do Brasileirão.