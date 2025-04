As estrelas de dois dos principais jogadores do Vitória nesta temporada voltaram a brilhar na noite desta quarta-feira para quebrar o jejum da equipe, que estava há sete jogos sem saber o que é vencer. O atacante Janderson e o meia Matheuzinho marcaram para o Rubro-Negro e garantiram os primeiros três pontos do time no Brasileirão em vitória por 2 a 1 contra o Fortaleza.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Janderson em ação contra o Fortaleza Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Jandeson foi o responsável pelo primeiro gol ainda na etapa inicial após ótimo cruzamento de Erick, mas o time cearense chegou a empatar o jogo e tentou estragar a festa no Barradão. Eles só não esperavam que Matheuzinho, ainda sem estar 100% fisicamente, fosse acertar um lindo chute dentro da área para garantir o primeiro resultado positivo do Leão baiano em quase um mês.

Os comandados de Thiago Carpini não sabiam o que era sair com três pontos de uma partida desde o dia 19 de março, quando bateram o Sport no Barradão, pela Copa do Nordeste, com gol de Janderson. O atacante, inclusive, amargou o mesmo jejum da equipe e acabou com os sete jogos de seca nesta quarta.

continua após a publicidade

Janderson, inclusive, é o artilheiro do Vitória em 2025, com oito gols, e é o segundo atleta do elenco com mais partidas, com 23, só atrás de Gustavo Mosquito, que tem 24.

+ Entenda confusão durante reunião do Conselho Deliberativo do Vitória

Matheuzinho volta a brilhar pelo Vitória

Matheuzinho comemora golaço contra o Fortaleza Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Além de Janderson, outro que é responsável pela melhorar do Vitória nos últimos confrontos é o meia Matheuzinho, que dita o ritmo da equipe e é escalado por Thiago Carpini mesmo sem condições plenas de jogo, tamanha a sua impotância dentro do grupo.

continua após a publicidade

Em estágio avançado da recuperação de problema muscular, o próprio Matheuzinho disse que ainda não está 100%, mas a atual condição física do camisa 30 já é o suficiente para fazer a diferença. No duelo contra o Atlético-MG ele jogou bem e marcou o segundo gol do Vitória, já na etapa final. Nesta quarta, contra o Fortaleza, ele foi decisivo mais uma vez ao aparecer com categoria dentro da área para acertar um lindo chute de primeira e estufar as redes do goleiro João Ricardo.

- A gente merecia esses três pontos. A nossa torcida fez uma linda festa. Fiz o gol para ajudar, porque é um alívio para a gente. Agora é ter pés no chão que tem muito mais pela frente - comemorou o meia em entrevista à Globo.

A dupla poderá fazer a diferença mais uma vez às 18h30 deste domingo (horário de Brasília), quando o Vitória visita o Fluminense no Rio de Janeiro, pela quinta rodada do Brasileirão.