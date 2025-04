O Vitória desencantou no Brasileirão na noite desta quarta-feira e somou os três primeiros pontos ao bater o Fortaleza por 2 a 1, no Barradão. O Rubro-Negro saiu na frente, levou o empate, mas conseguiu garantir o resultado com um golaço de Matheuzinho, que viu o time sofrer até o final do segundo tempo para quebrar o jejum de sete jogos sem vencer na temporada.

O resultado dá um respiro ao Vitória, que sai da zona de rebaixamento e vai dormir na 14ª posição, com quatro pontos. Já o Fortaleza estaciona no 11ª lugar, com cinco pontos.

Como foi o jogo entre Vitória e Fortaleza?

O jogo começou em um ritmo lento e sem grandes chances para as equipes. A melhor delas foi criada pelo Fortaleza aos 10 minutos, em cabeceio de Pol Fernández, que exigiu grande defesa de Lucas Arcanjo. Depois de muito toque de bola e jogadas improdutivas que baixaram a intensidade da partida, o Vitória assustou João Ricardo pela primeira vez aos 29 minutos em finalização de longa distância de Matheuzinho, após boa jogada de Erick.

Logo em seguida, o time cearense ameaçou mais uma vez em lindo chute de Martínez de fora da área, para defesa de Lucas Arcanjo no ângulo. Mas quem abriu o placar foi o Vitória, em jogada de bola parada. Erick aproveitou escanteio curto, fez boa jogada na ponta direita e cruzou na medida para Janderson empurrar de cabeça para o gol, aos 36 minutos. Nos acréscimos, o Fortaleza tentou responder em cabeceio perigoso de David Luiz, mas a bola passou à esquerda da meta.

Jogadores do Vitória comemoram gol de Janderson (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

O Fortaleza jogou um balde de água fria nas pretensões do Vitória logo aos dois minutos da segunda etapa, quando Diogo Barbosa aproveitou um casquinha de Pol Fernández após cruzamento e balançou as redes com liberdade dentro da área. O Leão do Pici seguiu com as melhores oportunidades e, depois de assustar em cabeceio de Lucero, balançou as redes com Mancuso aos 14 minutos, mas a arbitragem anulou o gol com auxílio do VAR.

O Vitória respondeu em finalização perigosa de Matheuzinho dentro da área, que recebeu bom passe de Baralhas e exigiu defesa difícil de João Ricardo. O próprio Matheuzinho foi o responsável pelo segundo gol do Vitória aos 28 minutos. O meia aproveitou o cruzamento de Jamerson e acertou um lindo chute para vencer João Ricardo. O Fortaleza por pouco não empata em cabeceio de Deyverson na pequena área, mas Lucas Arcanjo cresceu debaixo das traves para garantir a vitória. No fim, o Vitória bateu o Fortaleza por 2 a 1 pela quarta rodada do Brasileirão.

Vitória e Fortaleza no Barradão Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

✅ FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 2 X 1 FORTALEZA

4ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: 16/04/2025, às 21h30 (horário de Brasília);

📍 Local: Barradão, Salvador;

🥅 Gols: Janderson aos 36'/1ºT e Matheuzinho aos 28'/2ºT (Vitória) ; Diogo Barbosa, 2'/2ºT (Fortaleza);

🟨 Cartões amarelos: Baralhas (Vitória); Martínez (Fortaleza);

🟥 Cartões vermelhos: -

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 15.052;

💸 Renda: R$ 328.212,00;

⚽ ESCALAÇÕES

Vitória (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson (Edu); Ricardo Ryller (Pepê), Baralhas e Matheuzinho (Osvaldo); Gustavo Mosquito (Ronald), Erick (Fabri) e Janderson.

Fortaleza (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Mancuso (Yago Pikachu), Kuscevic (Kervin Andrade), David Luiz, Gustavo Mancha e Diogo Barbosa; Rosseto (José Wellison), Pol Fernández (Calebe) e Martínez; Marinho (Deyverson) e Lucero.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP);

4️⃣ Quarto árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP);

🖥️ VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP).