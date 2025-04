O Vitória aprovou por ampla maioria as contas do clube referentes ao ano de 2024, em reunião do Conselho Deliberativo, na noite da última segunda-feira (14). Mas o encontro foi marcado por polêmicas e confusões após um dos conselheiros tentar transmitir o evento ao vivo, atitude que foi reprimida por seguranças e gerou insatisfações.

Seguranças presentes na reunião do Conselho Deliberativo do Vitória (Foto: Divulgação / Frente Popular)

Em imagens divulgadas pela Frente Vitória Popular, é possível ver ao menos dois seguranças na sala de reunião do clube. Segundo o grupo, o objetivo era intimidar os conselheiros que questionaram, dentre outros pontos, a ausência ou atraso no recebimento de documentos necessários para a votação, possíveis inconsistências nas contas do clube e o direito a transmitir a reunião ao vivo.

Em um relatório, a Frente Vitória Popular pediu transparência a respeito dos proventos e gastos que geraram o déficit de R$ 41 milhões no ano passado, citando o dinheiro recebido no contrato de direitos de transmissão entre a Globo e a Libra, os valores da dívida do clube ucraniano Metalist, por conta da compra do atacante David Da Hora no início de 2022, e os gastos com IPTU, entre outros apontamentos.

Em vídeo nas redes sociais, a Frente Vitória Popular denunciou a expulsão de um dos conselheiros do grupo, em ato considerado abusivo, e pediu ressalvas no relatório financeiro do Vitória, solicitação que não foi acatada, segundo eles.

Em nota nas redes sociais, o Rubro-Negro fez uma publicação afirmando que as contas foram aprovadas sem ressalvas pela ampla maioria dos 75 conselheiros presentes e negou boa parte das denúncias. Confira mais abaixo a nota na íntegra.

Veja o que diz o presidente do Conselho Deliberativo

Em entrevista ao Lance!, Nilton Almeida, presidente do Conselho Deliberativo do Vitória, esclareceu o contexto da confusão envolvendo a tentativa de transmissão da reunião.

— Após a apresentação, abrimos para inscrições. Tivemos cinco inscrições de conselheiros. E, quando um dos conselheiros estava fazendo a apresentação, fomos informados, na mesa, de que essa reunião estava sendo gravada. Essa é a reunião de, como disse, de aprovação de contas. Nesse tipo de reunião, o diretor financeiro expõe diversas questões internas do clube - estratégias jurídicas, estratégias tributárias, estratégias financeiras - e isso não pode ser divulgado — iniciou Nilton, acrescentando:

— Então, o próprio artigo 34, inciso 9 do Estatuto, veda isso. Isso foi informado aos conselheiros, e foi pedido educadamente que eles desligassem as câmeras e que não transmitissem. Eles insistiram, não aceitaram a determinação da mesa e, por isso, tivemos que interromper a reunião por alguns minutos. Voltamos à reunião e novamente eles começaram a transmitir, o que nos levou a tomar uma medida extremamente desagradável, inclusive para mim, que foi solicitar que a segurança entrasse na sala para poder impedir essa gravação. Assim foi feito — detalhou.

Estádio do Barradão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Nilton também negou que os seguranças presentes na reunião estavam armados, como denunciou o grupo Frente Vitória Popular.

Não havia seguranças armados. Isso é mais uma mentira. Os seguranças do Vitória não têm autorização para porte de arma. Eles são seguranças da base, tomam conta dos meninos que lá residem. Nilton Almeida

Por fim, Nilton confirmou que o Vitória apresentou um déficit de R$ 41 milhões em 2024, que, segundo ele, foi usado para pagar dívidas das gestões anteriores. Ele também revelou o interesse do Vitória em se tornar uma SAF.

- O Vitória teve esse déficit de 41 milhões, que foi usado para pagar diversos encargos, diversos passivos de gestões anteriores, relativos a passivos judiciais e tributários. É obrigação nossa, para que nós tenhamos as nossas certidões em dia. Estamos em via de reconstrução do clube, montando uma estrutura para que futuramente tenhamos a possibilidade de SAF.

Leia o posicionamento do Vitória na íntegra

Diante da divulgação de supostos fatos ocorridos na reunião do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Vitória, realizada ontem, 14 de abril de 2025, os Conselheiros Deliberativos abaixo assinados, vêm a público esclarecer que:

1 – Não enfrentaram qualquer dificuldade para obter os documentos que compõem a prestação de contas referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, os quais foram disponibilizados pelo Diretor Financeiro do Clube, Sr. Ideraldo Gomes, imediatamente após a solicitação cabível;

2 – Receberam com surpresa a alegação de que os Conselheiros Deliberativos integrantes da Frente Vitória Popular não teriam tido acesso à referida documentação, uma vez que, segundo informações da Diretoria Financeira, todos os pedidos de disponibilização foram atendidos, 12 (doze) deles originados da FVP. Um dos seus membros, inclusive, no uso de suas atribuições estatutárias, fez uso da palavra durante a reunião e formulou diversos questionamentos ao Diretor Financeiro do Clube — o que pressupõe prévio acesso ao conteúdo em questão;

3 – Não presenciaram a prática de qualquer ato de intimidação durante a reunião e esclarecem que, ao contrário do que foi noticiado, a presença de seguranças do Clube se fez necessária para a manutenção da ordem, em razão da insistência de determinados Conselheiros Deliberativos em transmitir a sessão em tempo real — em clara ofensa ao art. 34, inciso IX, do Estatuto Social, que veda expressamente a transmissão ou divulgação de informações da vida administrativa do Esporte Clube Vitória de caráter sigiloso, que ainda não tenham sido divulgadas oficialmente, ou de caráter reservado pendente de apreciação por qualquer um dos Poderes;

4 – Os Conselheiros confirmam que um Conselheiro Deliberativo ofendeu direta e pessoalmente o Presidente do Conselho Deliberativo, Nilton Almeida, sendo essa a única e verdadeira razão de sua expulsão da reunião.

A democracia se constrói com respeito às leis e ao Estatuto Social do Clube. A tentativa de impor pretensões e interesses pessoais de forma truculenta, os ataques pessoais aos membros dos Poderes do Clube e a disseminação de informações falsas são práticas que não têm lugar no presente nem no futuro do nosso Esporte Clube Vitória.