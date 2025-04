O Vitória bateu o Fortaleza por 2 a 1 na noite desta quarta-feira, no Barradão, e respirou aliviado ao quebrar um jejum de sete jogos na temporada. Esses foram os primeiros três pontos do Rubro-Negro, que vai fechar a quarta rodada da competição com quatro pontos e fora da zona de rebaixamento.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Thiago Carpini elogiou o espírito de superação da equipe para buscar a vitória e destacou a importância de pontuar neste início de Campeonato Brasileiro. Assista à entrevista completa no vídeo acima.

Os gols do jogo foram marcados por Janderson, ainda no primeiro tempo, e Matheuzinho, já na reta final, que voltaram a ser decisivos e garantiram os três pontos no Barradão

O Vitória tem novo compromisso pela competição nacional às 18h30 deste domingo (horário de Brasília) contra o Fluminense, no Maracanã, pela quinta rodada.

Ricardo Ryller em ação contra o Fortaleza Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

✅ FICHA TÉCNICA DE VITÓRIA X FORTALEZA

VITÓRIA 2 X 1 FORTALEZA

4ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: 16/04/2025, às 21h30 (horário de Brasília);

📍 Local: Barradão, Salvador;

🥅 Gols: Janderson aos 36'/1ºT e Matheuzinho aos 28'/2ºT (Vitória) ; Diogo Barbosa, 2'/2ºT (Fortaleza);

🟨 Cartões amarelos: Baralhas (Vitória); Martínez (Fortaleza);

🟥 Cartões vermelhos: -

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 15.052;

💸 Renda total no Barradão: R$ 328.212,00;

⚽ ESCALAÇÕES

Vitória (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson (Edu); Ricardo Ryller (Pepê), Baralhas e Matheuzinho (Osvaldo); Gustavo Mosquito (Ronald), Erick (Fabri) e Janderson.

Fortaleza (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Mancuso (Yago Pikachu), Kuscevic (Kervin Andrade), David Luiz, Gustavo Mancha e Diogo Barbosa; Rosseto (José Wellison), Pol Fernández (Calebe) e Martínez; Marinho (Deyverson) e Lucero.

+ Vitória iguala pior início de Brasileirão na era dos pontos corridos