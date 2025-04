Vitória iguala pior início de Brasileirão na era dos pontos corridos

O empate por 2 a 2 contra o Atlético-MG no último domingo deu esperanças ao torcedor do Vitória, que viu um time aguerrido em campo para conquistar o primeiro ponto no Campeonato Brasileiro. Mas o resultado não foi suficiente para tirar o Rubro-Negro da zona de rebaixamento e fez o time igualar a marca histórica negativa de pior início na era dos pontos corridos.

Neste começo de Brasileirão, o Vitória perdeu as duas primeiras rodadas para Juventude e Flamengo e empatou no último domingo contra o Galo. Com um ponto e saldo de menos três gols, o Leão igualou o começo de campeonato do ano passado, quando sofreu para engatar a primeira vitória e amargou a pior campanha nas três rodadas iniciais desde 2003, ano em que o Brasileirão passou a ser disputado nos moldes atuais.

Primeiros três jogos do Vitória no Brasileirão 2025:

Juventude 2 x 0 Vitória - 1ª rodada;

Vitória 1 x 2 Flamengo - 2ª rodada;

Atlético-MG 2 x 2 Vitória - 3ª rodada.

As campanhas iniciais do Vitória

Em 2024, o Vitória perdeu para Palmeiras e Cruzeiro e empatou com o Bahia em um início dramático de Série A, que até então era o pior do time na era dos pontos corridos, marca que veio a ser igualada em 2025.

Primeiros três jogos do Vitória no Brasileirão 2024:

Vitória 0 x 1 Palmeiras - 1ª rodada;

Vitória 2 x 2 Bahia - 2ª rodada;

Cruzeiro 3 x 1 Vitória - 3ª rodada.

À época o Vitória era treinado por Léo Condé e dava início a uma sequência de oito rodadas sem vencer, que só terminou com a chegada de Thiago Carpini. Ao longo do torneio, o time encontrou o equilíbrio e engatou uma sequência de bons resultados que levou o time à Sul-Americana ao término da 38ª rodada.

Do outro lado, a melhor campanha do Vitória nas três rodadas iniciais do Brasileirão aconteceu em 2013, mesmo ano que o clube atingiu seu recorde de pontos neste atual formato do campeonato (59). Naquele ano, o Rubro-Negro começou com tudo ao empatar com o Internacional e bater Naútico e Vasco na sequência, somando sete pontos e um saldo positivo de cinco gols.

A única campanha similar foi em 2003, primeiro ano da era de pontos corridos. O Leão também começou com duas vitórias e um empate, mas somou um saldo positivo de dois gols. Vale lembrar que, à época, o campeonato tinha 46 rodadas.

Campanhas do Vitória nas primeiras três rodadas do Brasileirão

Temporada Pontos ganhos Saldo 2003 7 +2 2004 4 +4 2008 4 +2 2009 6 +1 2010 1 -2 2013 7 +5 2014 4 0 2016 4 -2 2017 1 -2 2018 1 -2 2024 1 -3 2025 1 -3

A chance para o Vitória melhorar esse histórico e somar os primeiros três pontos no Brasileirão deste ano será às 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), contra o Fortaleza, pela quarta rodada, no Barradão.