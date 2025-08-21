menu hamburguer
Agenda L!: curtinhas do Vitória do dia 21/8/2025

Rubro-Negro promove peneira para os jovens

Rafael Santos do Carmo
Salvador (BA)
Dia 21/08/2025
04:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Vitória segue os trabalhos nesta quinta-feira em preparação para enfrentar o Flamengo, às 21h da próxima segunda (horário de Brasília), no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão.

Agenda do Vitória

O elenco se reapresenta às 15h desta quinta e segue essa rotina até sábado. No domingo, a equipe treina pela manhã e viaja à tarde para o Rio de Janeiro.

Erick treina na Toca do Leão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
Erick treina na Toca do Leão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Peneira da base

Os jovens que nasceram entre 2011 e 2016 e têm o sonho de vestir a camisa vermelha e preta podem fazer testes na peneira do Leão nesta quinta feira, a partir das 14h (de Brasília). A seleção acontece no Campo do Marback, em Salvador.

Os atletas deverão apresentar identidade original e estarem com vestimentas e meiões pretos, caneleira e chuteira (não será permitida a entrada com camisa de outros times que não o Vitória).

Time feminino

A Leoas entram, nesta quinta, em reta final de preparação de olho na estreia do Campeonato Baiano, marcada para as 15h deste sábado (horário de Brasília) contra o Atlético de Alagoinhas, no CT do Barradão.

Próximos jogos na agenda do Vitória

  • Flamengo x Vitória (21h do dia 25/08) - 21ª rodada do Brasileirão;
  • Vitória x Atlético-MG (18h30 do dia 31/08) - 22ª rodada do Brasileirão;
  • Fortaleza x Vitória (data e horário a definir) - 23ª rodada do Brasileirão;
  • Vitória x Fluminense (data e horário a definir) - 24ª rodada do Brasileirão;
  • Grêmio x Vitória (data e horário a definir) - 25ª rodada do Brasileirão.

