Este sábado é dia de decisão para o Vitória. O time feminino entra em campo às 15h (de Brasília) contra o Atlético-MG para decidir vaga nas semifinais da Série A2 e, consequentemente, o acesso à elite do Campeonato Brasileiro da categoria.

Agenda do Vitória

Se este sábado é marcado por decisão no futebol feminino, o time masculino se reapresenta às 8h para retomar os trabalhos de olho no Confiança, depois de folga na última sexta (4). A partida contra o time sergipano, válida pelas quartas de final da Copa do Nordeste, está marcada para as 21h30 da próxima terça-feira (horário de Brasília), no Barradão.

Time feminino

O Vitória tem uma missão das mais difíceis a partir das 15h deste sábado (horário de Brasília). A equipe treinada por Anderson Magalhães recebe o Atlético-MG, no Barradão, no jogo de volta das quartas de final da Série A2. Depois de perder o jogo de ida na Arena MRV por 1 a 0, no último dia 23, as Leoas precisam vencer por pelo menos um gol de diferença para levar a disputa para os pênaltis. Se o jogo terminar empatado, as mineiras carimbam vaga na elite.

Sub-20

Se o feminino joga as quartas de final da Série A2, o time sub-20 do Vitória tem confronto contra o Ypiranga, também às 15h deste sábado, na Vila Canária, pelas oitavas do Baianão Sub-20. O Rubro-Negro tenta sair em vantagem de olho no jogo de volta, marcado para as 9h do dia 12, no CT do Barradão.

Copa 2 de Julho

Jogadores do Vitória reunidos antes da partida contra o Goiás (Foto: Júnior Damasceno / EC Vitória)

Depois de duas goleadas, por 14 a 0 e 8 a 0, o Vitória conheceu sua primeira derrota na Copa 2 de Julho. Na tarde desta sexta-feira, o Leão foi superado pelo Goiás por 1 a 0, no CT do Barradão.

Neste sábado, também às 15h30, a equipe tem a chance de se recuperar contra a Seleção de Ribeira do Pombal. Vale lembrar que além do Vitória, o Grupo H é formado por Goiás, seleção de Itagibá, seleção de Ribeira do Pombal e Clube Deportivo.

Próximos jogos na agenda do Vitória

Vitória x Confiança (21h30 do dia 08/07) - quartas da Copa do Nordeste;

(21h30 do dia 08/07) - quartas da Copa do Nordeste; Internacional x Vitória (16h30 do dia 12/07) - 13ª rodada do Brasileirão;

(16h30 do dia 12/07) - 13ª rodada do Brasileirão; Botafogo x Vitória (21h30 do dia 15/07) - 14ª rodada do Brasileirão;

(21h30 do dia 15/07) - 14ª rodada do Brasileirão; Vitória x Bragantino (18h30 do dia 19/07) - 15ª rodada do Brasileirão;

(18h30 do dia 19/07) - 15ª rodada do Brasileirão; Vitória x Sport (21h30 do dia 23/07) - 16ª rodada do Brasileirão;

