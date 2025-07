A CBF fez uma pequena alteração no calendário da dupla Ba-Vi. O Tricolor, que enfrenta o Retrô nas oitavas da Copa do Brasil, teve o dia e horário do confronto de volta alterados, enquanto o Vitória conheceu novas datas para as partidas contra Botafogo e Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro.

O jogo do Bahia contra o Retrô, na Arena Pernambuco, saiu das 19h30 do dia 5 de agosto, uma terça-feira, para as 21h30 do dia 6 (horário de Brasília). A partida será transmitida ao vivo pelo canal Amazon Prime.

Elenco do Bahia antes do confronto contra o Paysandu, pela Copa do Brasil (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Já o Vitória viu a data de dois jogos serem mudadas. O primeiro deles foi o duelo contra o Botafogo, no Nilton Santos, que saiu do dia 15 para 16 julho. O horário segue às 21h30 (de Brasília). O outro confronto foi contra o Bragantino. Inicialmente marcado para as 18h30 do dia 19 de julho, a partida passou para as 16h do dia 20, um domingo, no Barradão.

Vale lembrar que o Vitória é o 16º colocado, com 11 pontos, mesma quantidade do Internacional, que abre a zona do rebaixamento.

Jogadores do Vitória entram em campo para enfrentar o Cruzeiro, no Brasileirão. Jogos de Bahia e Vitória foram alterados pela CBF (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Veja as próximas datas de jogos do Bahia e do Vitória

Bahia:

Bahia x Fortaleza (21h30 do dia 09/07) - quartas da Copa do Nordeste;

Bahia x Atlético-MG (21h do dia 12/07) - 13ª rodada do Brasileirão;

Bahia x América de Cali (21h30 do dia 15/07) - playoff da Sul-Americana;

Fortaleza x Bahia (16h do dia 19/07) - 15ª rodada do Brasileirão;

América de Cali x Bahia (21h30 do dia 22/07) - playoff da Sul-Americana;

Bahia x Juventude (18h30 do dia 27/07) - 17ª rodada do Brasileirão;

Bahia x Retrô (19h30 do dia 30/07) - oitavas da Copa do Brasil;

Sport x Bahia (16h do dia 02/08) - 18ª rodada do Brasileirão;

Retrô x Bahia (21h30 do dia 06/08) - oitavas da Copa do Brasil.

Vitória:

Internacional x Vitória (16h30 do dia 12/07) - 13ª rodada do Brasileirão;

Botafogo x Vitória (21h30 do dia 16/07) - 14ª rodada do Brasileirão;

Vitória x Bragantino (16h do dia 20/07) - 15ª rodada do Brasileirão;

Vitória x Sport (21h30 do dia 23/07) - 16ª rodada do Brasileirão;

Mirassol x Vitória (18h30 do dia 26/07) - 17ª rodada do Brasileirão;

Vitória x Palmeiras (20h30 do dia 03/08) - 18ª rodada do Brasileirão.