O Vitória inicia a semana com treino na manhã deste domingo no CT Manoel Pontes Tanajura, no Barradão.

Agenda do Vitória

O Vitória continua os trabalhos na manhã deste domingo em preparação para enfrentar o Confiança às 21h30 do dia 8 de julho (horário de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

Departamento médico

Jamerson durante reapresentação ao Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

O lateral Jamerson e o zagueiro Kauan se recuperam de cirurgias no tornozelo e estão afastados dos treinamentos. Já o zagueiro Neris está em tratamento após lesão muscular e segue os trabalhos na fisioterpia.

Equipe sub-20

Vitória perde para o Fluminense de Feira no Baiano Sub-20 e espera agenda do torneio (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Os garotos do sub-20 do Vitória não têm atividades previstas para este domingo, depois de saírem derrotados para o Fluminense de Feira por 2 a 1 no último sábado, no Barradão, pela rodada final da fase de grupos do Campeonato Baiano.

O Rubro-Negro entrou em campo com classificação para a próxima fase assegurada, já que era o terceiro colocado do Grupo 2, com 29 pontos. Mesmo com a derrota, o Leão manteve-se na mesma posição. Vale lembrar que cinco times de cada grupo passaram, além do melhor sexto colocado geral. A equipe agora aguarda a definição das datas para a segunda fase do estadual.

Próximos jogos do Vitória