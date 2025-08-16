menu hamburguer
Vitória

Agenda L!: curtinhas do Vitória do dia 16/8/2025

Rubro-Negro enfrenta o Juventude neste sábado

Vitória entra em campo neste sábado, no Barradão (Foto: Rafael do Carmo / Lance!)
Rafael Santos do Carmo
Salvador (BA)
Dia 16/08/2025
04:00
O Vitória tem compromisso marcado às 18h30 deste sábado (horário de Brasília), quando enfrenta o Juventude, no Barradão, pela 20ª rodada do Brasileirão.

Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Agenda do Vitória

Depois do confronto contra a equipe gaúcha, o Rubro-Negro folga neste domingo e terá mais uma semana cheia para treinamentos antes do duelo contra o Flamengo, marcado para as 21h da próxima segunda-feira (25), no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão.

+ Agora no Juventude, Carpini reencontra o Vitória após demissão

Ramon em treino do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
Ramon, novo lateral-esquerdo, em treino do Vitória, no Barradão, antes do jogo contra o Juventude (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Ingressos para partida com o Juventude

Além dos sócios, que podem continuar fazendo check-in, o público geral também pode garantir ingressos para o confronto contra o Juventude, tanto nos pontos físicos quanto pela internet.

+ Vitória x Juventude: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Futebol de base

Tanto o sub-17 quanto o sub-15 não entram em campo nesta rodada do Campeonato Baiano das suas respectivas categorias. Os Leões só voltam a campo no próximo sábado, quando enfrentam o Jacobina, fora de casa, pelo sub-17 e sub-15, já que as rodadas são padronizadas.

Próximos jogos na agenda do Vitória

  • Vitória x Juventude (18h30 do dia 16/08) - 20ª rodada do Brasileirão;
  • Flamengo x Vitória (21h do dia 25/08) - 21ª rodada do Brasileirão;
  • Vitória x Atlético-MG (18h30 do dia 31/08) - 22ª rodada do Brasileirão;
  • Fortaleza x Vitória (data e horário a definir) - 23ª rodada do Brasileirão;
  • Vitória x Fluminense (data e horário a definir) - 24ª rodada do Brasileirão.

Leia mais notícias do Leão

➡️Vitória precisa de nova mudança de rota após primeiro turno abaixo no Brasileirão
➡️Vitória é o time que mais empata no Brasileirão 2025; veja lista
➡️Agora no Juventude, Carpini reencontra o Vitória após demissão

