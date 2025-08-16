Agenda L!: curtinhas do Vitória do dia 16/8/2025
Rubro-Negro enfrenta o Juventude neste sábado
O Vitória tem compromisso marcado às 18h30 deste sábado (horário de Brasília), quando enfrenta o Juventude, no Barradão, pela 20ª rodada do Brasileirão.
Agenda do Vitória
Depois do confronto contra a equipe gaúcha, o Rubro-Negro folga neste domingo e terá mais uma semana cheia para treinamentos antes do duelo contra o Flamengo, marcado para as 21h da próxima segunda-feira (25), no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão.
Ingressos para partida com o Juventude
Além dos sócios, que podem continuar fazendo check-in, o público geral também pode garantir ingressos para o confronto contra o Juventude, tanto nos pontos físicos quanto pela internet.
Futebol de base
Tanto o sub-17 quanto o sub-15 não entram em campo nesta rodada do Campeonato Baiano das suas respectivas categorias. Os Leões só voltam a campo no próximo sábado, quando enfrentam o Jacobina, fora de casa, pelo sub-17 e sub-15, já que as rodadas são padronizadas.
Próximos jogos na agenda do Vitória
- Vitória x Juventude (18h30 do dia 16/08) - 20ª rodada do Brasileirão;
- Flamengo x Vitória (21h do dia 25/08) - 21ª rodada do Brasileirão;
- Vitória x Atlético-MG (18h30 do dia 31/08) - 22ª rodada do Brasileirão;
- Fortaleza x Vitória (data e horário a definir) - 23ª rodada do Brasileirão;
- Vitória x Fluminense (data e horário a definir) - 24ª rodada do Brasileirão.
