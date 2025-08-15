menu hamburguer
Vitória x Juventude: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes jogam às 18h30 deste sábado (horário de Brasília), no Barradão

Vitória e Juventude se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: arte / Lance!)
imagem cameraVitória e Juventude se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: arte / Lance!)
Rafael Santos do Carmo
Salvador (BA)
Dia 15/08/2025
18:28
Em confronto direto pelo Brasileirão, Vitória e Juventude se enfrentam às 18h30 deste sábado (horário de Brasília), no Barradão, pela 20ª rodada. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere.

Enquanto o Vitória é o 16º colocado, com 18 pontos em 19 jogos, o Juventude é o 19º, com 14, mas vale destacar que o time gaúcho tem duas partidas a menos.

Ficha do jogo

Vitória-escudo-onde-assistir
VIT
Juventude-escudo-onde-assistir
JUV
20ª rodada
Campeonato Brasileiro
Data e Hora
Sábado, 16 de agosto, às 18h30 (horário de Brasília)
Local
Barradão, Salvador
Árbitro
Raphael Claus (SP)
Assistentes
Danilo Ricardo Simon Manis e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)
Var
Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)
Onde assistir

Como chega o Vitória?

Sem vencer há quatro partidas, o Vitória tenta dar a volta por cima justamente no reencontro com Thiago Carpini, que assumiu o Juventude um mês depois de ser demitido do Rubro-Negro. No último sábado, Fábio Carille amargou sua segunda derrota à frente do time baiano ao sofrer 2 a 0 do São Paulo no Morumbis, o que deixou a equipe na iminência de entrar na zona de rebaixamento, já que os adversários que estão atrás têm jogos a menos, a exemplo do Juventude.

Para o confronto direto deste sábado, Carille tem cinco desfalques certos. Além de Jamerson, Kauan Coutinho e Rúben Ismael, que se recuperam de cirurgia, Ronald e Zé Marcos serão ausências por terem levado terceiro cartão amarelo contra o São Paulo. Já Baralhas, Willian Oliveira, Matheuzinho e Claudinho se recuperam de problemas físicos e são dúvidas para a partida. O Rubro-Negro informou que irá atualizar sobre os lesionados neste sábado.

A boa notícia é que Carille volta a contar com Pepê, que teve punição do STJD convertida em multa, e Erick, que não jogou contra o São Paulo por pertencer à equipe paulista. O treinador, então, convocou 23 atletas para o jogo, sendo três deles da base: o lateral Paulo Roberto, o zagueiro Andrei e o meio-campista Wendell.

Carille comanda treino do Vitória no Barradão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
Carille comanda treino do Vitória no Barradão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Como vem o Juventude?

Já o Juventude, que também luta para fugir da zona de rebaixamento, chega embalado para o confronto depois de ter derrotado o Corinthians por 2 a 1 na última segunda-feira, no Alfredo Jaconi, em jogo que marcou a estreia de Thiago Carpini pelo time gaúcho.

A equipe de Caxias do Sul, inclusive, deve ter novidades e estreias no Barradão. O goleiro Jandrei, o lateral-direito Igor Formiga e o atacante Rafael Bilú chegaram ao clube recentemente, viajaram com a delegação e podem vestir a camisa verde pela primeira vez. Além deles, o zagueiro Wilker Ángel cumpriu suspensão contra o Corinthians e deve voltar ao time titular. Por outro lado, Carpini tem os desfalques de Gilberto, Marcos Paulo, Lucas Fernandes, Rodrigo Sam e Ewerthon, todos no departamento médico.

Thiago Carpini comanda o Juventude contra o Corinthians (Foto: Luiz Erbes/AGIF)
Thiago Carpini comanda o Juventude contra o Corinthians (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

Confira arbitragem, onde assistir e prováveis times de Vitória x Juventude

VITÓRIA X JUVENTUDE
20ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 16 de agosto de 2025, às 18h30 (de Brasília);
📍 Local: Barradão, em Salvador;
📺 Onde assistir Vitória x Juventude: Premiere;
🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP);
🖥️ VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ).

⚽ Prováveis escalações

VITÓRIA (Técnico: Fábio Carille):
Lucas Arcanjo; Edu, Lucas Halter, Neris e Ramon; Ricardo Ryller, Pepê e Romarinho (Rúben Rodrigues); Erick, Lucas Braga (Osvaldo) e Renato Kayzer.

JUVENTUDE (Técnico: Thiago Carpini):
Jandrei; Reginaldo, Abner, Wilker Ángel e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Mandaca; Gabriel Veron, Ênio (Nenê) e Gabriel Taliari.

