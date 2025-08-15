Vitória x Juventude: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes jogam às 18h30 deste sábado (horário de Brasília), no Barradão
Em confronto direto pelo Brasileirão, Vitória e Juventude se enfrentam às 18h30 deste sábado (horário de Brasília), no Barradão, pela 20ª rodada. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere.
Enquanto o Vitória é o 16º colocado, com 18 pontos em 19 jogos, o Juventude é o 19º, com 14, mas vale destacar que o time gaúcho tem duas partidas a menos.
Ficha do jogo
Como chega o Vitória?
Sem vencer há quatro partidas, o Vitória tenta dar a volta por cima justamente no reencontro com Thiago Carpini, que assumiu o Juventude um mês depois de ser demitido do Rubro-Negro. No último sábado, Fábio Carille amargou sua segunda derrota à frente do time baiano ao sofrer 2 a 0 do São Paulo no Morumbis, o que deixou a equipe na iminência de entrar na zona de rebaixamento, já que os adversários que estão atrás têm jogos a menos, a exemplo do Juventude.
Para o confronto direto deste sábado, Carille tem cinco desfalques certos. Além de Jamerson, Kauan Coutinho e Rúben Ismael, que se recuperam de cirurgia, Ronald e Zé Marcos serão ausências por terem levado terceiro cartão amarelo contra o São Paulo. Já Baralhas, Willian Oliveira, Matheuzinho e Claudinho se recuperam de problemas físicos e são dúvidas para a partida. O Rubro-Negro informou que irá atualizar sobre os lesionados neste sábado.
A boa notícia é que Carille volta a contar com Pepê, que teve punição do STJD convertida em multa, e Erick, que não jogou contra o São Paulo por pertencer à equipe paulista. O treinador, então, convocou 23 atletas para o jogo, sendo três deles da base: o lateral Paulo Roberto, o zagueiro Andrei e o meio-campista Wendell.
Como vem o Juventude?
Já o Juventude, que também luta para fugir da zona de rebaixamento, chega embalado para o confronto depois de ter derrotado o Corinthians por 2 a 1 na última segunda-feira, no Alfredo Jaconi, em jogo que marcou a estreia de Thiago Carpini pelo time gaúcho.
A equipe de Caxias do Sul, inclusive, deve ter novidades e estreias no Barradão. O goleiro Jandrei, o lateral-direito Igor Formiga e o atacante Rafael Bilú chegaram ao clube recentemente, viajaram com a delegação e podem vestir a camisa verde pela primeira vez. Além deles, o zagueiro Wilker Ángel cumpriu suspensão contra o Corinthians e deve voltar ao time titular. Por outro lado, Carpini tem os desfalques de Gilberto, Marcos Paulo, Lucas Fernandes, Rodrigo Sam e Ewerthon, todos no departamento médico.
Confira arbitragem, onde assistir e prováveis times de Vitória x Juventude
VITÓRIA X JUVENTUDE
20ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: sábado, 16 de agosto de 2025, às 18h30 (de Brasília);
📍 Local: Barradão, em Salvador;
📺 Onde assistir Vitória x Juventude: Premiere;
🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP);
🖥️ VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ).
⚽ Prováveis escalações
VITÓRIA (Técnico: Fábio Carille):
Lucas Arcanjo; Edu, Lucas Halter, Neris e Ramon; Ricardo Ryller, Pepê e Romarinho (Rúben Rodrigues); Erick, Lucas Braga (Osvaldo) e Renato Kayzer.
JUVENTUDE (Técnico: Thiago Carpini):
Jandrei; Reginaldo, Abner, Wilker Ángel e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Mandaca; Gabriel Veron, Ênio (Nenê) e Gabriel Taliari.
