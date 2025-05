O Vitória estava com a classificação para os play-offs da Sul-Americana na mão, mas um lance de infelicidade colocou tudo a perder diante da Universidad Católica, na noite desta quarta-feira, em Quito, no Equador. Com o jogo controlado e um atleta a mais em campo, o Rubro-Negro garantia vaga mesmo com o empate, mas em falha de Lucas Arcanjo, que furou após recuou de Baralhas no campo de defesa, o time baiano viu a Católica fazer 1 a 0 e deixou a vaga no mata-mata escapar.

O resultado fez o Vitória estacionar na terceira posição do grupo B com seis pontos, enquanto o Cerro Largo (URU) surpreendeu o Defensa y Justicia (ARG) fora de casa com uma vitória por 2 a 1 e ficou com a segunda posição da chave. Classificada com antecedência, a Universidad Católica se isolou na liderança com 14 pontos, e o time argentino ficou na lanterna, com quatro.

Como foi o jogo entre Universidad Católica e Vitória?

Com uma postura conservadora desde o início do jogo, a Universidad Católica, já classificada para as oitavas de final da Sul-Americana, foi conservadora e esperou o Vitória no campo de defesa. Do outro lado, o Vitória precisava vencer o jogo para não depender do outro confronto do grupo, entre Defensa y Justicia e Cerro Largo.

Logo aos 15 minutos, o Rubro-Negro ficou com um jogador a mais depois de Troya ser expulso por falta dura em Claudinho, mas a nova disposição dos atletas em campo pouco mudou a conduta dos times. O Vitória apostou mais em jogadas rápidas de ataque e desperdiçou as raras chances que teve, com Matheuzinho e Janderson.

Matheuzinho em ação contra a Universidad Católica antes do gol contra que tirou o Vitória da Sul-Americana (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

O segundo tempo começou com a notícia de que o Cerro Largo estava na frente do Defensa y Justicia, mas nada que fosse prejudicar a classificação do Vitória, que se garantia nos play-offs com o empate.

A equipe de Thiago Carpini conseguiu controlar bem a partida e não levava sustos na defesa. Em duas boas chegadas, Matheuzinho quase abriu o placar: na primeira o zagueiro adversário afastou em cima da linha, enquanto na segunda o goleiro Lara fez grande defesa. Mas quando tudo parecia encaminhado para uma classificação, um erro bizarro colocou tudo a perder.

Em recuo de Baralhas para Lucas Arcanjo no campo de defesa, aos 29 minutos, em uma jogada totalmente inofensiva, o goleiro rubro-negro falhou e deixou a bola passar por debaixo dos pés. Gol contra de Baralhas que custou a classificação do Vitória na Sul-Americana. O Leão até criou boa chance com Gustavo Mosquito nos acréscimos, mas não conseguiu reagir pelo empate.

Próximos jogos

Com Campeonato Brasileiro e Copa do Nordeste pela frente, o Vitória vai precisar deixar o trauma da Sul-Americana para trás antes da partida contra o Corinthians, marcada para as 18h30 deste domingo (horário de Brasília) na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Brasileirão. Esse é o último jogo antes da parada para a Data Fifa. O Rubro-Negro só voltará a campo no dia 12 de junho, quando recebe o Cruzeiro, no Barradão.

Zé Marcos em ação contra a Universidad Católica (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

✅ FICHA TÉCNICA

UNIVERSIDAD CATÓLICA 1 X 0 VITÓRIA

6ª RODADA - SUL-AMERICANA

🗓️ Data e horário: 28/05/2025, às 21h30 (horário de Brasília);

📍 Local: Olímpico Atahualpa, Quito;

🥅 Gols: Baralhas, 29'/2ºT (gol contra)

🟨 Cartões amarelos: Jamerson, Baralhas e Zé Marcos (Vitória); Luis Moreno (Universidad Católica);

🟥 Cartões vermelhos: Troya (Universidad Católica).

⚽ ESCALAÇÕES

Vitória (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos (Fabri), Edu e Jamerson; Ronald, Baralhas (Léo Pereira) e Matheuzinho; Janderson (Erick) e Lucas Braga (Osvaldo e Gustavo Mosquito).

Universidad Católica (Técnico: Diego Martínez)

Johan Lara; Anangonó (Chancellor), Luis Cangá, Ariel Mosquera e Daykol Romero; Luis Moreno, Troya e Andrés Rodríguez (Clavijo); Ismael Díaz (Isaac Sánchez), Londoño (Luis Castillo) e José Fajardo (Palacios).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Yender Yoscan Herrera Toledo (VEN);

🚩 Assistentes: Tulio Henrique Moreno Cedeño e Erizon Eskimor Nieta Diaz (VEN);

4️⃣ Quarto árbitro: Yeferzon Moises Miranda Martinez (VEN);

🖥️ VAR: Yorman Adrian Delgado Berbesi (VEN).