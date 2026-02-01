menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Barcelona x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Baianão

Equipes jogam às 16h deste domingo (horário de Brasília), na Arena Cajueiro

Rafael-Carmo-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Rafael do Carmo
Salvador (BA)
Dia 01/02/2026
12:08
Barcelona de Ilhéus x Vitória se enfrentam pelo Baianão (Foto: arte / Lance!)
imagem cameraBarcelona de Ilhéus x Vitória se enfrentam pelo Baianão (Foto: arte / Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Barcelona de Ilhéus e Vitória se enfrentam pela sexta rodada do Campeonato Baiano a partir das 16h deste domingo (horário de Brasília), na Arena Cajueiro. A partida será transmitida ao vivo pelo canal TVE (TV aberta e Youtube). ➡️Clique aqui para assistir!

continua após a publicidade

O Vitória é o sexto colocado do Baianão, com seis pontos, e depende de outros resultados para voltar à zona de classificação. Já o Barcelona de Ilhéus é o vice-líder da competição, com oito pontos.

Ficha do jogo

Escudo do Barcelona de Ilhéus
BAR
Vitória-escudo-onde-assistir
VIT
6ª rodada
Campeonato Baiano
Data e Hora
Domingo, 01 de fevereiro, às 16h (horário de Brasília)
Local
Arena Cajueiro, Feira de Santana
Árbitro
Bruno Nogueira Prado
Assistentes
Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Paulo de Tarso Bregalda Gussen
Var
Não tem
Onde assistir
TVE Bahia

Como chega o Barcelona de Ilhéus?

Sem desfalques para a partida, o time comandado por Paulo Sales tenta encaminhar a classificação para a próxima fase do Campeonato Baiano em confronto direto contra o Vitória. Vale lembrar que a Onça Pintada vem de empate por 1 a 1 contra o Porto, pela quinta rodada, em Porto Seguro.

Como vem o Vitória?

Já o Vitória vai resgatar a estratégia do time alternativo utilizada no começo do campeonato, já que tem confronto contra o Palmeiras, nesta quarta-feira, pelo Brasileirão. O Rubro-Negro vai ser comandado pelo técnico Rodrigo Chagas, que pode encarar este confronto como um laboratório para os novos reforços, como Emmanuel Martínez, Nathan Mendes, Luân Cândido e Marinho.

O Vitória segue com os desfalques do atacante Renzo López, dos zagueiros Edu e Kauan, do goleiro Lucas Arcanjo e do lateral Claudinho, todos em recuperação de lesão.

Jair Ventura comanda treino do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
Jair Ventura comanda treino do Vitória; veja onde assistir à partida contra o Barcelona de Ilhéus (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

➡️Palmeiras, Flamengo e Ba-Vi: Vitória tem sequência pesada na Série A

Confira arbitragem e prováveis times de Barcelona de Ilhéus x Vitória

BARCELONA DE ILHÉUS x VITÓRIA
6ª RODADA - CAMPEONATO BAIANO

📆 Data e horário: domingo, 1 de fevereiro de 2026, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Arena Cajueiro, Feira de Santana;
📺 Onde assistir Barcelona de Ilhéus x Vitória: TVE;
🟨 Árbitro: Bruno Nogueira Prado;
🚩 Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Paulo de Tarso Bregalda Gussen;
4️⃣ Quarto árbitro: Jeferson Silva Andrade.

⚽ Prováveis escalações

BARCELONA DE ILHÉUS (Técnico: Paulo Sales):
Pedro; Geo, Vital, Bremer e Elivelton; Guimarães, Rhuan e Gianlucas; Hebert, Kaique e Neto.

VITÓRIA (Técnico: Rodrigo Chagas):
Yuri Sena; Nathan Mendes [Gean], Edenilson, Ivan, Diogo Silva [Luan Cândido] e Felipe Vieira; Dudu Miraíma e Zé Breno; Pablo Baianinho, Kike Saverio e Lawan.

