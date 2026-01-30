Os três pontos conquistados pelo Vitória diante do Remo na última quarta-feira representaram não só a quebra de tabu e um início promissor para a torcida, mas também um sopro de esperança e alívio para a sequência pesada que o Rubro-Negro vai encarar nas próximas rodadas do Brasileirão, com direito a clássico Ba-Vi.

Mas antes de enfrentar o Bahia, o Vitória tem pela frente duelos contra Palmeiras, Flamengo e Botafogo. Esses dois primeiros, inclusive foram finalistas da Libertadores de 2025. Já no Brasileirão passado, o Rubro-Negro carioca levou a melhor e levantou o caneco, enquanto o Verdão foi vice-campeão.

Agenda de jogos do Vitória até a 5ª rodada

Palmeiras x Vitória - 21h30 da próxima quarta-feira (2ª rodada);

Vitória x Flamengo - 21h30 do dia 10 de fevereiro (3ª rodada);

Botafogo x Vitória - 25 de fevereiro (4ª rodada/horário a definir);

Bahia x Vitória - 20h do dia 11 de março (5ª rodada).

— Muito ansiosos no primeiro tempo. Daqui a pouco tem Flamengo, Palmeiras, jogos difíceis. A gente não fala dos próximos jogos, mas mentalmente você lembra. Aitor não estava no seu melhor dia. Ele estava chateado por não ter conseguido ir bem. Mas é a importância de ter um elenco homogêneo. Volto a parabenizar o banco de reforços. Conseguimos controlar, ter a posse, não sofremos. Temos que entender que vai ter jogos que vamos defender mais, outros que vamos jogar mais. São variações que podemos fazer — destacou Jair Ventura ao analisar a partida do Vitória contra o Remo.

Histórico de Jair Ventura pelo Vitória

Desde a chegada de Jair Ventura, o Vitória já enfrentou Palmeiras, Botafogo e Bahia. Contra os dois primeiros, o Rubro-Negro ficou no empate sem gols pelo segundo turno do Brasileirão 2025. Já diante do maior rival, o time não decepcionou e venceu por 2 a 1 pela 28ª rodada.

No último domingo, porém, o Vitória perdeu o segundo clássico de Jair Ventura pelo Leão por 1 a 0, válido pela quinta rodada do Campeonato Baiano, contra um time misto do Bahia.

Vale lembrar que, antes de todos esses desafios pela Série A, o Vitória entra em campo a partir das 16h deste domingo (horário de Brasília) contra o Barcelona de Ilhéus, na Arena Cajueiro, pela sexta rodada do Baianão.