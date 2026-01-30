Vitória anuncia contratação de atacante que estava na China

O Vitória anunciou a contratação de mais um reforço para esta temporada. Desta vez, trata-se do atacante Pedro Henrique, de 29 anos, que chega em definitivo até o fim de 2026. Dono da camisa 9 no Rubro-Negro, ele defendeu o Yunnan Yukun, da China, no ano passado.

Pedro Henrique chega para ser mais uma opção no comando de ataque do Vitória, já que neste momento só Renato Kayzer e o jovem Lawan são os jogadores de origem para ocupar esta posição no elenco. O uruguaio Renzo López, por sua vez, sofreu uma fratura na região lombar durante os treinos e deve ficar afastado por um período de quatro a seis semanas.

— Estou muito motivado e ansioso para poder estar em campo. Quero marcar gols e sentir o calor da torcida. Estou feliz e motivado, espero passar a alegria do campo para as arquibancadas. Que seja um ano de muitas vitórias. Pega Leão — avisou Pedro Henrique.

O atacante, inclusive, já treina em Salvador e acompanhou as últimas duas partidas do Vitória, contra o Bahia e Remo.

Pedro Henrique é o novo reforço do Vitória (Foto: redes sociais)

Carreira de Pedro Henrique, reforço do Vitória

Revelado pelo Anápolis, de Goiás, Pedro Henrique saiu do Brasil com 22 anos para jogar em Portugal. Primeiro ele atuou pelo Leixões e, logo em seguida, passou pelo Benfica B e Farense, clube que defendeu até a temporada 2022/23. Já em 2024, o atacante jogou no Radomiak Radom, da Polônia, e Wuhan Three Towns, da China. No ano passado, Pedro ainda rodou por Khorfakkan, dos Emirados Árabes, até chegar ao Yunnan Yukun.

Pelo clube chinês, o último antes do Vitória, Pedro Henrique entrou em campo 32 vezes, com 13 gols marcados e cinco assistências.

