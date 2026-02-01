Com time alternativo, Vitória está escalado para pegar o Barcelona pelo Campeonato Baiano
Rubro-Negro busca recuperação depois de derrota no Ba-Vi
O Vitória já tem escalação definida para enfrentar o Barcelona de Ilhéus a partir das 16h deste domingo (horário de Brasília), na Arena Cajueiro, pela sexta rodada do Campeonato Baiano. Depois de três partidas seguidas com o time principal, o Rubro-Negro volta a entrar em campo com a equipe alternativa e sob o comando do técnico Rodrigo Chagas.
Vale lembrar que o Vitória jogou as três primeiras rodadas com o time "B" e empatou as três, contra Atlético de Alagoinhas, Jacuipense e Porto. Nas últimas duas partidas da competição, a equipe principal goleou a Juazeirense e perdeu para o Bahia, tudo isso antes da estreia contra o Remo no Brasileirão.
O Rubro-Negro agora poupa grande parte das suas principais peças já de olho no confronto contra o Palmeiras, marcado para as 21h30 desta quarta (horário de Brasília), na Arena Barueri, pela segunda rodada da Série A. Por sinal, Chagas vai promover a estreia do zagueiro Luan Cândido, contratado na atual janela de transferências.
Escalação de Vitória e Barcelona de Ilhéus
Neste cenário, o Vitória vai a campo com: Yuri Sena; Edenilson, Neris e Luan Cândido; Gean, José Breno, Ronald, Pablo e Felipe Vieira; Osvaldo e Lawan.
Já o Barcelona do técnico Paulo Sales começa com: Pedro; Geo, Vital, Bremer e Elivelton; Guimarães, Rhuan e Gianlucas; Hebert, Kaique e Wesley.
BARCELONA DE ILHÉUS x VITÓRIA
6ª RODADA - CAMPEONATO BAIANO
📆 Data e horário: domingo, 1 de fevereiro de 2026, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Arena Cajueiro, Feira de Santana;
📺 Onde assistir Barcelona de Ilhéus x Vitória: TVE;
🟨 Árbitro: Bruno Nogueira Prado;
🚩 Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Paulo de Tarso Bregalda Gussen;
4️⃣ Quarto árbitro: Jeferson Silva Andrade.
