menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVitória

Com time alternativo, Vitória está escalado para pegar o Barcelona pelo Campeonato Baiano

Rubro-Negro busca recuperação depois de derrota no Ba-Vi

Rafael-Carmo-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Rafael do Carmo
Salvador (BA)
Dia 01/02/2026
15:10
Vestiário do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
imagem cameraVestiário do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Vitória já tem escalação definida para enfrentar o Barcelona de Ilhéus a partir das 16h deste domingo (horário de Brasília), na Arena Cajueiro, pela sexta rodada do Campeonato Baiano. Depois de três partidas seguidas com o time principal, o Rubro-Negro volta a entrar em campo com a equipe alternativa e sob o comando do técnico Rodrigo Chagas.

continua após a publicidade

Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Vale lembrar que o Vitória jogou as três primeiras rodadas com o time "B" e empatou as três, contra Atlético de Alagoinhas, Jacuipense e Porto. Nas últimas duas partidas da competição, a equipe principal goleou a Juazeirense e perdeu para o Bahia, tudo isso antes da estreia contra o Remo no Brasileirão.

O Rubro-Negro agora poupa grande parte das suas principais peças já de olho no confronto contra o Palmeiras, marcado para as 21h30 desta quarta (horário de Brasília), na Arena Barueri, pela segunda rodada da Série A. Por sinal, Chagas vai promover a estreia do zagueiro Luan Cândido, contratado na atual janela de transferências.

continua após a publicidade
Rodrigo Chagas, treinador do Vitória no Campeonato Baiano (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
Rodrigo Chagas, ex-jogador e treinador do Vitória, comanda o time alternativo do Leão na maioria dos jogos no Campeonato Baiano (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Escalação de Vitória e Barcelona de Ilhéus

Neste cenário, o Vitória vai a campo com: Yuri Sena; Edenilson, Neris e Luan Cândido; Gean, José Breno, Ronald, Pablo e Felipe Vieira; Osvaldo e Lawan.

Já o Barcelona do técnico Paulo Sales começa com: Pedro; Geo, Vital, Bremer e Elivelton; Guimarães, Rhuan e Gianlucas; Hebert, Kaique e Wesley.

continua após a publicidade

BARCELONA DE ILHÉUS x VITÓRIA
6ª RODADA - CAMPEONATO BAIANO

📆 Data e horário: domingo, 1 de fevereiro de 2026, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Arena Cajueiro, Feira de Santana;
📺 Onde assistir Barcelona de Ilhéus x Vitória: TVE;
🟨 Árbitro: Bruno Nogueira Prado;
🚩 Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Paulo de Tarso Bregalda Gussen;
4️⃣ Quarto árbitro: Jeferson Silva Andrade.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias