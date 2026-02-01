Vitória bate o Barcelona pelo Campeonato Baiano com brilho de atleta da base
Luís Miguel entra no segundo tempo e participa dos dois gols
O Vitória voltou a vencer no Campeonato Baiano na tarde deste domingo ao bater o Barcelona de Ilhéus por 2 a 0 na Arena Cajueiro, pela sexta rodada. Depois de um jogo truncado no primeiro tempo, o cenário mudou depois da entrada do jovem Luís Miguel, de 20 anos, formado na base do clube, que deu assistência e balançou as redes para recolocar o Rubro-Negro na zona de classificação.
O resultado deixa o Leão, momentâneamente, na vice-liderança, com nove pontos, enquanto o Barcelona estaciona na terceira posição, com oito.
Luís Miguel resolve, e Vitória garante três pontos contra o Barcelona de Ilhéus
O Vitória foi levemente superior no primeiro tempo e teve mais volume ofensivo. Ainda assim, o time de Rodrigo Chagas não levou muito perigo ao gol de Pedro, com excesso de finalizações fora do alvo. As principais chances foram criadas por Osvaldo e Pablo Baianinho, que tiveram boas chances de abrir o placar.
Sem poder de criação e com apenas uma jogada de perigo, o Barcelona de Ilhéus pouco fez no primeiro tempo e deu o tom de uma partida morna e sem emoção na Arena Cajueiro.
Já o segundo tempo começou mais equilibrado, e foi do Barcelona a melhor chance da partida. Em passe irretocável de Hadrian, Neto saiu de cara com o goleiro Yuri e parou em grande defesa do paredão rubro-negro, aos 11 minutos.
Mas o cenário mudou a partir dos 14 minutos do segundo tempo, quando Luís Miguel entrou em campo na vaga de Pablo para se tornar o grande destaque do Vitória no jogo. Primeiro, ele achou uma bela assistência para Lawan empurrar para as redes e abrir o placar aos 20 minutos. Logo em seguida, o próprio Luís Miguel recebeu lançamento na medida de Dudu Miraíma na área e aproveitou a brecha deixada pelo goleiro Pedro para ampliar e dar números finais ao confronto.
Próximos jogos
O Barcelona de Ilhéus só volta a campo pelo Campeonato Baiano às 19h15 do dia 11 de fevereiro (horário de Brasília), uma quarta-feira, contra o Bahia de Feira, na Arena Cajueiro.
Já o Vitória enfrenta o Palmeiras às 21h30 desta quarta pela segunda rodada do Brasileirão. O Leão só joga pelo estadual às 16h do próximo sábado, contra o Jequié, no Waldomirão.
✅Ficha técnica
BARCELONA DE ILHÉUS 0 x 2 VITÓRIA
6ª RODADA - CAMPEONATO BAIANO
📆 Data e horário: domingo, 1 de fevereiro de 2026, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Arena Cajueiro, Feira de Santana;
🥅 Gols: Lawan, 20'/2ºT; Luís Miguel, 25'/2ºT (Vitória);
🟨 Cartões amarelos: Felipe Vieira, Dudu Miraíma (Vitória);
🟥 Cartões vermelhos: -
⚽ESCALAÇÕES
BARCELONA DE ILHÉUS (Técnico: Paulo Sales):
Pedro; Geo, Vital, Bremer e Elivelton; Guimarães, Rhuan (Marcelinho) e Gianlucas (Miqueias); Wesley (Hadrian), Kaique (Matheus Bidicki) e Neto (Emerson).
VITÓRIA (Técnico: Rodrigo Chagas)
Yuri Sena; Edenilson, Neris e Luan Cândido; Gean, Ronald (Wendell), Zé Breno (Dudu Miraíma) e Felipe Vieira (Kike Saverio); Pablo Baianinho (Luís Miguel), Osvaldo (Kauan Vitor) e Lawan.
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Bruno Nogueira Prado;
🚩 Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Paulo de Tarso Bregalda Gussen;
4️⃣ Quarto árbitro: Jeferson Silva Andrade.
