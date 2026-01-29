Jair Ventura explica mudanças no Vitória e projeta estreias

O Vitória venceu e convenceu diante do Remo, na noite desta quarta-feira, ao aplicar 2 a 0 no Barradão, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Jair Ventura manteve a base do time que entrou em campo no Ba-Vi do último domingo, mas fez alterações pontuais que transformaram o roteiro da partida e foram determinantes para quebrar o tabu de 17 anos sem vencer na estreia da Série A.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Em entrevista coletiva depois da partida, o treinador explicou a única mudança no time titular do Vitória - a entrada de Matheuzinho na vaga de Erick - e também detalhou as coisas ao longo do confronto.

— Quero parabenizar os atletas, primeira vez em 17 anos que o Vitória vence na estreia. Conversei com Erick sobre a mudança. Não converso quando eles vão ser titulares, mas quando é com um cara que me ajudou demais no ano passado e não começou bem no ano, mas estava bem nos treinos… Mas, por meritocracia, achamos que tinha que ter uma oportunidade para Matheuzinho. O banco foi importantíssimo, muita gente não queria ver Fabri nem pintado de ouro, hoje ele entra e muda o jogo. Mostra a força coletiva da equipe, sem vaidade. Esse é o espírito que construímos desde o ano passado — justificou Jair Ventura.

continua após a publicidade

Fabri, inclusive, entrou no segundo tempo na vaga de Renato Kayzer e mudou a história do jogo para o Vitória, não à toa foi um dos grande personalisaza em campo.

— Aitor não estava no seu melhor dia. Ele estava chateado por não ter conseguido ir bem. Mas é a importância de ter um elenco homogêneo. Volto a parabenizar o banco de reforços. Conseguimos controlar, ter a posse, não sofremos. Temos que entender que vai ter jogos que vamos defender mais, outros que vamos jogar mais. São variações que podemos fazer — completou.

continua após a publicidade

Jair Ventura observa o Vitória contra a Juazeirense no Barradão (Foto: Márcio José/AGIF/Gazeta Press)

➡️Fabri revela 'pacto' do Vitória antes de estreia contra o Remo na Série A

Estreias à vista no Vitória

Conforme os reforços forem se adaptando Jair Ventura vai ter ainda mais opções para esse elenco do Vitória, como é o caso do meia Emmanuel Martínez e do atacante Marinho.

— Extremamente identificado [Marinho], vitorioso onde passou. Isso vai ter peso para ele reencontrar o melhor futebol. Vai chegar para agregar, força, arraste, finalização de média e longa distância. Muita gente pedindo ele hoje. Martínez chegou há 15 dias e ainda não foi relacionado. Temos que ter calma. Quem vai ganhar é o treinador que vai ter mais opções. Muito feliz com a chegada dele. Flamengo e Palmeiras têm cinco ou seis por posição, a gente pode ter três ou quatro também. Ele tem muito para agregar ao nosso elenco.

O Vitória agora vira a chave e deve usar um time alternativo a partir das 16h deste domingo (horário de Brasília), quando enfrenta o Barcelona de Ilhéus, na Arena Cajueiro, pela sexta rodada do Campeonato Baiano. O Rubro-Negro só volta a campo no Brasileirão às 21h30 da próxima quarta-feira, contra o Palmeiras, na Arena Barueri.

— Temos que nos classificar no estadual. Vamos ver se damos reforços para o Rodrigo [Chagas], atletas que não vimos em campo ainda. Temos que buscar a classificação. Estamos avaliando. Tem possibilidade de dar minutos para alguns atletas. Fizemos planejamento para estrear com vitória na Série A, mas queremos classificar no Baiano. Início do campeonato foi para ter mais preparação para o jogo de hoje. Muitos pensaram que entraríamos cansados hoje por termos jogado o clássico com o principal, mas terminamos o jogo de hoje tocando bola e sobrando fisicamente — concluiu.

➡️Aposte no Vitória durante o Brasileirão com a KTO

Jogue com responsabilidade e moderação. Liberado só para maiores de 18 anos.