O time profissional do Vitória segue, nesta terça-feira, os treinos de olho na partida contra o Confiança, marcada para as 21h30 do dia 8 de julho (horário de Brasília), pelas quartas da Copa do Nordeste.

Agenda do Vitória

O atletas treinam nesta terça-feira apenas no período da tarde, com destaque especial para atividades técnicas. Às 15h, os jogadores já devem estar no Barradão.

Time sub-20

Treino do time sub-20 do Vitória (Foto: Karla Porto / EC Vitória)

O time sub-20 do Vitória dá sequência à semana de treinos nesta terça-feira em preparação para as oitavas do Baiano da categoria. Os confrontos já foram definidos, e o Rubro-Negro enfrenta o Ypiranga às 15h deste sábado (horário de Brasília), na Vila Canária.

+ Rúben Rodrigues revela início tardio no futebol e vê Vitória à frente de europeus

Como estão as leoas?

Treino do time feminino do Vitória (Foto: Karla Porto / EC Vitória)

Depois da vitória por 4 a 2 no feminino sub-17 contra a Adergs, agora é a hora do feminino profissional fazer bonito. As Leoas seguem os treinamentos nesta terça de olho no confronto contra o Atlético-MG, pelas semifinais da competição. O Vitória saiu em desvantagem no primeiro jogo disputado na Arena MRV, que acabou em 1 a 0. Quem passar dessa fase, garante o acesso à elite do futebol nacional.

Próximos jogos na agenda do Vitória

Vitória x Confiança (21h30 do dia 08/07) - quartas da Copa do Nordeste;

(21h30 do dia 08/07) - quartas da Copa do Nordeste; Internacional x Vitória (16h30 do dia 12/07) - 13ª rodada do Brasileirão;

(16h30 do dia 12/07) - 13ª rodada do Brasileirão; Botafogo x Vitória (21h30 do dia 15/07) - 14ª rodada do Brasileirão;

(21h30 do dia 15/07) - 14ª rodada do Brasileirão; Vitória x Bragantino (18h30 do dia 19/07) - 15ª rodada do Brasileirão;

(18h30 do dia 19/07) - 15ª rodada do Brasileirão; Vitória x Sport (21h30 do dia 23/07) - 16ª rodada do Brasileirão;

