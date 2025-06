O Vitória continuou a preparação para a partida contra o Confiança, válida pelas quartas de final da Copa do Nordeste, nesta segunda-feira. Com a presença de quatro jovens da base e mais uma participação do reforço Rúben Rodrigues - já apresentado oficialmente - os atletas trabalharam em dois turnos, com parte do treino da tarde aberto à imprensa.

A partir das 9h (de Brasília), o elenco do Vitória realizou um treino físico antes de ir para as atividades voltadas para enfrentamentos e finalização, comandadas por Thiago Carpini.

À tarde, o Lance!, ao lado de outros jornalistas, pôde acompanhar o aquecimento, além de atividades de precisão no passe e bobinho. Vítimas do famoso trote quando jogadores da base sobem para o profissional, Jadson, Kauan Vítor, Lucas Lohan e Wendell chamaram a atenção por estarem com a cabeça raspada no treino.

Já o meia Rúben Rodrigues começa a se habituar ao elenco. Durante atividade de troca de passes, ele fez dupla com Baralhas, gesticulou bastante, pagou abdominais e ainda brincou com Willian Oliveira, que estava ao lado. Durante o bobinho, o novo reforço do Vitória trabalhou junto com Raúl Cáceres e os garotos da base.

Logo depois da saída da imprensa, os atletas realizaram trabalhos específicos por posição - volantes fizeram troca de passes e os meias e atacantes aprimoraram finalização. No fim, Carpini observou um exercício de ataque contra defesa, com finalização e transição.

Neris, que se recupera de lesão muscular, não entrou em campo inicialmente e foi direto para o Núcleo de Sáude Performance para seguir o tratamento. Só depois ele deu voltas no gramado do CT.

O Vitória retoma os treinos a partir das 15h desta terça-feira (horário de Brasília).

