Agenda L!: curtinhas do Vitória do dia 06/9/2025
Rubro-Negro faz último treino da semana
- Matéria
- Mais Notícias
O Vitória fecha esta semana de treinos na manhã deste sábado em preparação para o confronto contra o Fortaleza, marcado para as 16h do dia 13 de setembro (horário de Brasília), no Castelão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Base em evidência: treinador do Vitória deve dar mais espaço aos garotos
Vitória
Bahia bate o Vitória e se classifica para a final da Copa do Nordeste Sub-20
Copa do Nordeste
Fim da janela: confira o balanço de saídas e chegadas do Vitória
Vitória
✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias
Agenda do Vitória
O elenco se apresenta às 9h30 na Toca do Leão para a última atividade. A equipe terá folga neste domingo antes de mais uma semana cheia de treinos antes de pegar o Leão do Pici.
+ Base em evidência: treinador do Vitória deve dar mais espaço aos garotos
Futebol feminino
As Leoas entram em campo a partir das 15h deste sábado (horário de Brasília), contra o Camaçariense, no CT do Barradão, pela terceira rodada do Baianão Feminino. O Vitória lidera o Grupo 1, com seis pontos, e vem de uma goleada por 16 a 0 aplicada no time do Porto, no último sábado.
Em transição
Os atletas Renzo Lopez, Kauan Coutinho e Claudinho seguem em evolução após lesão e estão em transição física. Por enquanto, eles fazem trabalhos específicos com um assistente de preparação física. Já o volante português Rúben Ismael segue o tratamento após cirurgia no menisco.
Próximos jogos na agenda do Vitória
- Fortaleza x Vitória (16h do dia 13/09) - 23ª rodada do Brasileirão;
- Vitória x Fluminense (16h do dia 20/09) - 24ª rodada do Brasileirão;
- Grêmio x Vitória (11h do dia 28/09) - 25ª rodada do Brasileirão;
- Vitória x Ceará (19h do dia 2/10) - 26ª rodada do Brasileirão;
- Vasco x Vitória (16h do dia 05/10) - 27ª rodada do Brasileirão.
Leia mais notícias do Leão
➡️Veja agenda de jogos do Vitória em setembro
➡️Vitória apresenta nova comissão técnica: ‘Carta branca para trabalhar’
➡️Fim da janela: confira o balanço de saídas e chegadas do Vitória
- Matéria
- Mais Notícias