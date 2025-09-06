O Vitória fecha esta semana de treinos na manhã deste sábado em preparação para o confronto contra o Fortaleza, marcado para as 16h do dia 13 de setembro (horário de Brasília), no Castelão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Agenda do Vitória

O elenco se apresenta às 9h30 na Toca do Leão para a última atividade. A equipe terá folga neste domingo antes de mais uma semana cheia de treinos antes de pegar o Leão do Pici.

Erick treina com a camisa do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Futebol feminino

As Leoas entram em campo a partir das 15h deste sábado (horário de Brasília), contra o Camaçariense, no CT do Barradão, pela terceira rodada do Baianão Feminino. O Vitória lidera o Grupo 1, com seis pontos, e vem de uma goleada por 16 a 0 aplicada no time do Porto, no último sábado.

Em transição

Os atletas Renzo Lopez, Kauan Coutinho e Claudinho seguem em evolução após lesão e estão em transição física. Por enquanto, eles fazem trabalhos específicos com um assistente de preparação física. Já o volante português Rúben Ismael segue o tratamento após cirurgia no menisco.

Próximos jogos na agenda do Vitória

Fortaleza x Vitória (16h do dia 13/09) - 23ª rodada do Brasileirão;

(16h do dia 13/09) - 23ª rodada do Brasileirão; Vitória x Fluminense (16h do dia 20/09) - 24ª rodada do Brasileirão;

(16h do dia 20/09) - 24ª rodada do Brasileirão; Grêmio x Vitória (11h do dia 28/09) - 25ª rodada do Brasileirão;

(11h do dia 28/09) - 25ª rodada do Brasileirão; Vitória x Ceará (19h do dia 2/10) - 26ª rodada do Brasileirão;

Vasco x Vitória (16h do dia 05/10) - 27ª rodada do Brasileirão.

