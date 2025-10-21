O Vitória saiu com um resultado maiúsculo da Vila Belmiro ao bater o Santos por 1 a 0 na noite desta segunda-feira, pela 29ª rodada do Brasileirão. Matheuzinho foi o autor do único gol do jogo, de pênalti, que fez a equipe conquistar a terceira vitória sob o comando de Jair Ventura e igualar o Peixe em número de pontos na acirrada luta contra o rebaixamento.

Muito mais do que os três pontos na luta pela permanência, o Rubro-Negro quebrou o tabu de nunca ter vencido o Santos em São Paulo e ainda ganhou o primeiro jogo fora de casa nesta edição do Campeonato Brasileiro.

— Fico feliz que esse grupo fez esse feito, conseguir a primeira vitória na Vila. Um grupo que trabalha, grupo sério. Primeira vitória do Vitória aqui. A gente consegue quebrar tabus diante de um adversário direto na sua casa. Fico muito feliz por meu grupo ter conseguido marcar o nome na história. Não adiantava ganhar o clássico e não ganhar hoje. A equipe cada vez mais sofre menos — celebrou Jair Ventura em entrevista coletiva.

— Uma evolução tática da equipe, de entendimento de jogo. Mesmo nas derrotas fizemos bons jogos. Contra o Vasco fizemos três gols. No nosso jogo, se não tem a expulsão do Halter, não sei se a gente perderia o jogo. A gente conseguiu jogar. A gente está no caminho certo. Os atletas abraçaram a estratégia, executaram com maestria e a gente conseguiu essa vitória histórica.

Alternativas do Vitória

Escalar esse time vencedor, porém, não foi uma missão fácil para o treinador, que precisou lidar com três desfalques no time titular: Camutanga (zagueiro), Renato Kayzer e Erick (atacantes). As alternativas escolhidas, no entanto, deram conta do recado e ajudaram a construir essa vitória fundamental - Matheuzinho, inclusive, fez o gol do jogo.

— Foi uma dúvida muito grande [na zaga] porque tem essa característica de jogar. A preferência foi por Halter e dar continuidade. E centralizar o Edu, que acabou sentindo um incômodo. Sentiu no aquecimento e fez questão de jogar. A gente teve um episódio de virose com Neris, que ficou em quarto separado. E fez questão de entrar. Vale exaltar a força do nosso elenco. O Baralhas sentiu também e foi no limite — pontuou.

O Vitória agora chega aos 31 pontos, mesma quantidade do Santos, e pode sair da zona de rebaixamento na próxima rodada, quando enfrenta o Corinthians às 16h deste sábado (horário de Brasília), no Barradão.

— A gente está em uma crescente. A gente consegue a segunda vitória consecutiva. Mas se a gente não ganhar do Corinthians passa a não ser bom. Temos que continuar com os pés no chão. Vai ser muito difícil até o fim da competição — completou Jair Ventura após Santos x Vitória.