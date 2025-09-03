Fim da janela: confira o balanço de saídas e chegadas do Vitória

menu hamburguer
Rubro-Negro faz nove contratações no período

Rafael Santos do Carmo
Salvador (BA)
Dia 03/09/2025
09:32
  Matéria
  • Mais Notícias

Chegou ao fim, na última terça-feira, mais uma janela de transferências nesta temporada. Um dos times que usaram bastante esse período de contratações foi o Vitória, que aproveitou a brecha para promover uma reformulação na equipe em busca de melhora no segundo semestre.

O Rubro-Negro foi agressivo nesta última janela depois de sucessivas frustrações no início deste ano, com derrota na final do Campeonato Baiano e eliminações precoces na Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

Sob os olhares do novo executivo de futebol Gustavo Vieira, foram nove chegadas desde o começo de junho, de goleiro a atacantes. Até o técnico foi trocado, com a saída de Thiago Carpini para a chegada de Fábio Carille.

Dois fatores, porém, chamaram a atenção: o alto número de estrangeiros por conta do preço elevado no mercado nacional, com quatro contratações de jogadores nascidos em outros países, e a demissão de Carille com pouco mais de um mês de trabalho marcado por irregularidades.

O Vitória, então, recorreu a soluções mais caseiras para reforçar o time profissional e trouxe o técnico Rodrigo Chagas, que assumiu o elenco profissional depois de trabalho no sub-20. Além disso, o Rubro-Negro "repatriou" atletas emprestados, como o zagueiro Camutanga e o volante Dudu.

Contratações do Vitória na segunda janela:

  1. Rúben Rodrigues - meia português (recebe poucas chances);
  2. Rúben Ismael - volante português (lesionado);
  3. Renzo López - atacante uruguaio (tem status de reserva);
  4. Aitor Cantalapiedra - meia atacante espanhol (reforço mais aproveitado);
  5. Romarinho - atacante (lesionado);
  6. Thiago Couto - goleiro (reserva);
  7. Ramon - lateral-esquerdo (titular);
  8. Camutanga - zagueiro (volta de empréstimo para ser titular);
  9. Dudu - volante (volta de empréstimo como mais uma opção para o meio-campo).

Quem deixou o Vitória?

Léo Pereira durante aquecimento do Vitória Foto: Victor Ferreira / EC Vitória
Léo Pereira durante aquecimento do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Durante a janela de transferências, apenas dois jogadores saíram do Vitória: o atacante Léo Pereira e o meia Daniel Jr. Mas a "limpa" no elenco de olho neste segundo semestre começou antes mesmo da parada para o Mundial de Clubes. Por isso, aqui serão listados todos os jogadores que deixaram o Rubro-Negro de junho para cá.

Jogadores que saíram do Vitória:

  1. Hugo - lateral-esquerdo (Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos);
  2. Fau - atacante (Ferroviária);
  3. Carlos Eduardo - atacante (Mirassol);
  4. Bruno Xavier - meia (Vila Nova);
  5. Janderson - atacante (Göztepe, da Turquia);
  6. Gabriel - goleiro (Sport);
  7. Gustavo Mosquito - atacante (Jubilo Iwata);
  8. Wellington Rato - meia (Goiás);
  9. Léo Pereira - atacante (Sport);
  10. Daniel Jr. - meia (Nacional da Ilha da Madeira, de Portugal).

O Vitória só volta a campo a partir das 16h do dia 13 de setembro (horário de Brasília), um sábado, quando visita o Fortaleza, no Castelão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

