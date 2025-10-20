menu hamburguer
Gol perdido por titular do Santos contra o Vitória choca torcedores: ‘Inacreditável’

Peixe perdeu confronto pelo Brasileirão

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/10/2025
23:36
Guilherme em ação pelo Santos contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Jota Erre/AGIF)
imagem cameraGuilherme em ação pelo Santos contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Jota Erre/AGIF)
O Santos perdeu para o Vitória por 1 a 0, nesta segunda-feira (20), na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o confronto, a equipe alvinegra colecionou oportunidades de empatar o confronto, porém a equipe não conseguiu converter as chances criadas. Uma delas, foi protagonizada pelo atacante Guilherme, que chocou os torcedores.

O lance aconteceu aos 27 minutos do segundo tempo. Na ocasião, Igor Vinícius fez uma jogada individual pela ponta direita e cruzou em direção a área do Vitória. Lá estava Guilherme, livre para marcar, mas o atacante ao invés de finalizar com o pé, tentou um peixinho beirando o chão.

A jogada resultou em um momento constrangedor do camisa 11. Nas redes sociais, torcedores do Peixe se chocaram com a cena e não perdoaram o atacante. Guilherme também foi vaiado ao ser substituído na Vila Belmiro. Veja a repercussão abaixo:

circulo com pontos dentroTudo sobre

