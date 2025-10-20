Em noite desastrosa na Vila, Santos é derrotado pelo Vitória e se complica no Brasileirão
Vitória iguala o Peixe em número de pontos no Campeonato Brasileiro
O Santos foi derrotado por 1 a 0 pelo Vitória nesta segunda-feira (20), na Vila Belmiro, no encerramento da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Peixe vinha embalado por uma importante vitória sobre o Corinthians, na semana passada, por 3 a 1, também em casa, resultado que parecia representar uma “virada de chave” na luta para se afastar da zona de rebaixamento.
O Leão da Barra chegou embalado após a vitória por 2 a 1 sobre o maior rival, o Bahia, em casa. O gol do triunfo foi marcado por Matheuzinho, de pênalti, ainda no fim do primeiro tempo.
Com o resultado, as duas equipes ficam empatadas em número de pontos, mas o Alvinegro Praiano leva vantagem no critério de vitórias, são oito contra sete, e ocupa a 16ª colocação, com 31 pontos.
Como foi o jogo?
O Santos começou o primeiro tempo com grande volume de jogo e, logo nos minutos iniciais, Lautaro Díaz foi empurrado por Edu dentro da área. O árbitro Rafael Rodrigo Klein marcou pênalti para o Peixe, mas o lance foi revisado pelo VAR e a penalidade acabou anulada.
A primeira chegada do Vitória ocorreu aos dez minutos, quando Cantalapiedra cruzou em direção a Lucas Halter, mas o zagueiro não conseguiu alcançar a bola na disputa com o goleiro Gabriel Brazão.
No lance seguinte, Igor Vinícius avançou com perigo pelo lado direito e cruzou para Guilherme dentro da área. O atacante finalizou rasteiro, mas sem força, e o goleiro Lucas Arcanjo fez a defesa com tranquilidade.
Em jogada trabalhada entre Igor Vinícius e Rollheiser, Zé Rafael arriscou o chute, mas a bola passou por cima do gol. O Vitória respondeu aos 24 minutos com cabeceio de Renzo López nas costas de Luan Peres, porém o desvio saiu pela linha de fundo.
Na etapa final, o time visitante passou a pressionar o Peixe, com Renzo López tentando acionar Baralhas no ataque e Matheuzinho puxando contra-ataques em velocidade.
O Vitória abriu o placar em cobrança de pênalti após saída desajeitada de Gabriel Brazão, que acabou atingindo Renzo López dentro da área. Matheuzinho converteu com um chute no meio do gol, deslocando o arqueiro santista.
Nos acréscimos, o Santos ainda tentou o empate com finalizações de Escobar, de fora da área, e de Willian Arão. No apagar das luzes, Brazão evitou o segundo gol ao defender um contra-ataque perigoso puxado por Cáceres em direção a Baralhas.
No segundo tempo, o Peixe voltou a campo sofrendo ainda mais com erros básicos de passe e na saída de bola. A torcida demonstrou irritação com a cera dos jogadores adversários, que buscavam esfriar o jogo.
Das arquibancadas, era possível ouvir protestos sobre a atuação da equipe. Um torcedor, acompanhado do filho, chegou a gritar: “teste para cardíaco!”
A equipe de Vojvoda pouco reagiu, mesmo com algumas tentativas, como a de Barreal, que finalizou de primeira após passe de Souza, que tinha acabado de entrar na partida. Zé Rafael também tentou acionar o argentino, que desperdiçou mais uma boa oportunidade.
Rollheiser arriscou um chute, mas Neris afastou de cabeça. Na sequência, o meia argentino driblou o marcador e bateu de fora da área, mas parou em boa defesa de Lucas Arcanjo.
A melhor chance do Alvinegro Praiano veio aos 26 minutos, quando Guilherme cabeceou com perigo após belo cruzamento de Igor Vinícius pela direita.
No fim do segundo tempo, Brazão voltou a salvar o Peixe após finalização de Lucas Braga, ex-jogador santista. O Santos quase igualou o placar após chute de Rollheiser, mas Lucas Arcanjo fez uma bela defesa ao espalmar a bola.
Nem mesmo a entrada de Robinho Jr., pedida aos gritos pelas arquibancadas, foi capaz de animar o torcedor. A impaciência ficou evidente quando o capitão Guilherme foi vaiado ao ser substituído por Tiquinho Soares.
Em uma noite fria na Baixada Santista, o torcedor presenciou novamente a sombra do rebaixamento pairar sobre a Vila Belmiro, que, em menos de uma semana, passou de Alçapão a palco da festa adversária.
Ficha Técnica:
SANTOS 0 x 1 VITÓRIA
29ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: segunda-feira, 20 de outubro de 2025, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP);
🗣️ Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);
🚩 Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Gizeli Casaril (SC);
🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
🟨Cartões amarelos: Escobar e Zé Rafael (Santos); Edu, Renzo López, Raul Cáceres e Willian Oliveira (Vitória)
🧑🤝🧑Público: 11.775
💰Renda: R$ 611.353,00
🥅 Gol: Matheuzinho (1ºT/40') - Vitória
Escalações:
SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar (Souza); Willian Arão (Victor Hugo), Zé Rafael (Gabriel Bontempo), Barreal (Robinho Jr.) e Rollheiser; Guilherme (Tiquinho Soares) e Lautaro Díaz.
VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura)
Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Edu (Neris) e Lucas Halter; Zé Marcos e Ramon; Baralhas (Willian Oliveira) e Ronald; Aitor Cantalapiedra (Osvaldo), Matheuzinho (Lucas Braga) e Renzo López (Carlinhos).
